Victor Valdés verklaart weigering Barcelona en is kritisch op PSV

De Onder-19 elftallen van Barcelona en Everton zouden zondagmiddag aantreden in de troostfinale van de Otten Cup, maar de Spaanse deelnemer weigerde om het duel om de derde en vierde plaats te spelen. Volgens Mundo Deportivo heeft trainer Victor Valdés deze beslissing genomen vanwege een aantal blessures, de in zijn ogen slechte grasmat en de slechte weersomstandigheden in Eindhoven.

Valdés komt via Instagram met een uitgebreidere lezing. “Ik heb deze beslissing genomen omdat ik verantwoordelijk ben voor deze spelers. Hun gezondheid is mij veel waard. De organisatie van dit toernooi houdt in onze optiek te weinig rekening met de rusttijd tussen wedstrijden. Na de uitschakeling in de halve finale van zondagochtend (tegen Internazionale, red.) was er geen ruimte voor herstel, want de volgende wedstrijd zou een uur later beginnen. Dat is niet goed voor spelers van deze leeftijd, zeker niet in deze fase van het seizoen.”

“Zonder er al te diep op in te gaan zou ik willen zeggen dat de kans op blessures of zelfs hartproblemen onaanvaardbaar groot zou zijn geweest als ik niet had ingegrepen. Ik sta volledig achter deze beslissing en neem de verantwoordelijkheid zonder problemen op me. Laten we vaker rekening houden met de fysieke gesteldheid van spelers, ik zal ze in ieder geval altijd in bescherming nemen”, aldus Valdés.

Volgens het Eindhovens Dagblad was Valdés zaterdag niet te spreken over de arbitrage bij het duel tussen PSV en Barcelona en met de hierboven genoemde bezwaren is de oud-doelman tot de conclusie gekomen dat het beter is om voortijdig uit Nederland te vertrekken. Het is overigens de eerste keer in de geschiedenis van het toernooi dat een club weigert te spelen. De finale van de Otten Cup gaat deze zondag tussen PSV en Internazionale. Het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij rekende in de halve finale af met Everton: 2-0.