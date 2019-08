VAR zorgt wéér voor verbijstering: ‘Hij mag hier dan ook ingrijpen’

Fortuna Sittard verloor zondagmiddag op eigen veld met 2-3 van Willem II en blijft zo na drie speelrondes in de Eredivisie op één punt steken. De Limburgse formatie claimde in de tweede helft nog een strafschop na een vermeende overtreding op Amadou Ciss, maar arbiter Allard Lindhout weigerde de bal uiteindelijk op de stip te leggen, zelfs na raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR). Die beslissing zorgt voor onbegrip bij onder meer Simon Cziommer en Vincent Schildkamp.

Ofschoon Ciss overduidelijk gehinderd werd door directe tegenstander Samuel Holmén, vond Lindhout het contact te gering voor een strafschop. "In mijn ogen was het honderd procent een penalty. Je zag duidelijk dat de speler werd vastgehouden aan zijn arm", analyseert Cziommer na afloop bij FOX Sports. "De speler wil opspringen en wordt aan zijn linkerarm vastgehouden. Hij komt niet omhoog: het is een penalty. Het doet er niet toe of de speler nu wel of niet bij de bal kan komen."

De Duitse oud-voetballer vergelijkt de situatie met de strafschop die Willem II in de eerste helft wél kreeg, na een overtreding van Grégoire Amiot op Vangelis Pavlidis. "Ik begrijp ook niet waarom Willem II in de eerste helft wel een penalty kreeg, want daar was slechts licht contact. Dan mag de VAR hier ook ingrijpen, vind ik", zo is Cziommer van mening.

Voetbalcommentator Schildkamp begrijpt ook niets van de beslissing van Lindhout om Fortuna geen strafschop te geven. 'Dus je trekt met twee handen aan een arm je tegenstander naar beneden en de VAR grijpt niet in', schrijft hij vol verbijstering op Twitter. Het is de tweede keer in een week tijd dat de VAR een twijfelachtige rol speelt bij een wedstrijd van Fortuna: vorige week bezorgde een discutabele strafschop in de blessuretijd de Limburgers alsnog een punt tegen Heracles Almelo.