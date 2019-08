José Rodríguez ziet af van Eredivisie-rentree en keert terug naar Spanje

Fortuna Sittard heeft definitief naast de komst van José Rodríguez gegrepen. De Limburgse club had de Spaanse middenvelder annex verdediger graag verwelkomt, nadat hij vorig seizoen op huurbasis een positieve indruk had achterlaten, maar Rodríguez heeft zijn sportieve toekomst zondag definitief verbonden aan Málaga. Hij heeft voor drie seizoenen getekend bij de Spaanse tweededivionist.

Fortuna maakte deze zomer werk van een terugkeer van Rodríguez. De 24-jarige Spanjaard liet zijn contract bij het Duitse 1. FSV Mainz 05 onlangs ontbinden, waardoor hij een transfervrije status had verworven. Fortuna had Rodríguez volgens diverse regionale media graag weer in de armen gesloten, maar hij heeft uiteindelijk gekozen voor een terugkeer naar Spanje.

Rodríguez gaat bij Málaga aan de slag op het tweede voetbalniveau van Spanje. De jeugdexponent van Real Madrid speelde al eerder in het Estadio La Rosaleda, in het seizoen 2016/17 een halfjaar op huurbasis. Toen eindigde hij met Málaga op een elfde plaats in LaLiga; een jaar daalden loss Boquerones af naar de Segunda División.