Víctor Valdés vertrekt na verlies uit Eindhoven en stelt PSV teleur

PSV Onder-19 staat zondagmiddag vanaf 14.30 uur in de finale van de Otten Cup tegenover Internazionale. Het prestigieuze jeugdtoernooi voor A-junioren wordt traditiegetrouw gehouden in Eindhoven en ook Barcelona gaf dit weekend acte de présence. De Catalaanse ploeg, getraind door Víctor Valdés, bereikte de zogenaamde kruisfinale, maar werd daarin zondagochtend uitgeschakeld door Inter. Voor de talenten van Barcelona zou zondagmiddag de troostfinale tegen Everton resteren, maar daar heeft Valdés geen zin in.

PSV meldt via de officiële kanalen namelijk dat Valdés de wedstrijd om de derde en vierde plek 'weigert te spelen'. Daardoor is de wedstrijd tussen Barcelona en Everton gecanceld. De actie van de oud-doelman wordt onder meer afgekeurd door Rik Elfrink, PSV-watcher namens het Eindhovens Dagblad. 'Grote club, klein gedrag. FC Barcelona-jeugdcoach Valdés zorgt voor een domper op het PSV-toernooi om de Otten Cup', schrijft Elfrink op Twitter.

De finale tussen PSV en Inter blijft overigens wel staan en is vanaf 14.30 uur live te zien op FOX Sports. PSV wordt getraind door Ruud van Nistelrooy en bereikte de eindstrijd zondagochtend door in de halve finales met 2-0 te winnen van Everton. In de groepsfase hadden de Eindhovense beloften gelijkgespeeld tegen het Mexicaanse Chivas Guadalajara (0-0) en het Deense FC Kopenhagen (1-1) en gewonnen van Barcelona (1-0). Het deelnemersveld van acht teams werd gecompleteerd door Anderlecht en Red Bull Brasil; zij haalden de kruisfinales niet.