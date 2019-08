‘Stam doet toch niets illegaals door hem op te stellen? Ik vind het belachelijk’

Jaap Stam heeft Renato Tapia in de afgelopen weken weer in genade aangenomen. Technisch directeur Sjaak Troost had laten doorschemeren dat de middenvelder uit Peru moest vertrekken bij Feyenoord. Hans Kraay junior vindt het niet meer dan normaal dat Stam Tapia gewoon opneemt in zijn basiself, zo vertelt hij bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports.

“Volgens mij had Stam uitspraken gedaan over het kampioenschap, in onze ogen hele realistische uitspraken. Een heel groot gedeelte van de mensen gaat dan zeggen: ‘Je moet als Feyenoord altijd voor het kampioenschap gaan’. Ik ga niet zeggen wat de waarheid is, maar als je naar de gegevens kijkt, denk ik dat hij gelijk heeft. Het is gedurfd om dat uit te spreken”, begint Henk Fraser over de uitspraken van Stam, die zei dat Feyenoord geen titelkandidaat is. Kraay jr. haakt in door te benadrukken dat het logisch is dat Stam Tapia opstelt.

“Hij heeft natuurlijk ook gelijk met Tapia. Als je ergens de beschikking hebt over een groep spelers, kan de technisch directeur Sjaak Troost wel roepen dat hij zich niet laat piepelen. Dat heeft hij gezegd, dat Tapia maar moet luisteren en weg moet. Maar die jongen doet niets illegaals, want hij heeft nog een jaar contract. En Stam doet niets illegaals door hem op te stellen”, stelt Kraay jr. “Je hoort geluiden dat de achterban graag spelers uit de eigen jeugd wil zien. Nou ja, als die goed genoeg zijn, stelt hij ze wel op.”

“Als Geertruida beter is dan Karsdorp, speelt Geertruida. Maar hij doet toch niets illegaals door Tapia op te stellen? Ik vind het belachelijk wat daar gebeurt”, vervolgt de analist. Pelle Clement werkte met Stam samen bij Reading en PEC Zwolle. “Ik herken dat wel in hem, zo is hij gewoon. Het zal geen ideale situatie zijn om in te werken. Ik ben zelf ook geen trainer, dus ik weet niet hoeveel invloed het daadwerkelijk heeft.”

“Ik denk dat hij zich wel goed kan afsluiten en doet wat het beste is voor het elftal. Tapia is ook gewoon een goede speler, dus als hij vindt dat hij moet spelen, speelt hij gewoon”, concludeert Clement. Kraay jr. besluit vervolgens: “Dat hoeft hij toch aan niemand te vragen?”