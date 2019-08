‘Bizar middenveld’ maakte indruk: ‘Frenkie vond ik een mix van die twee’

Pelle Clement is vol bewondering over de ontwikkeling van Frenkie de Jong. Clement en De Jong speelden in de seizoenen 2015/16 en 2016/17 samen bij Jong Ajax, een ploeg waar verder ook Donny van de Beek en Abdelhak Nouri deel van uitmaakten. Clement had naar eigen zeggen al snel door wat De Jong in zijn mars had.

"Ik had het al vrij snel door toen hij bij Jong Ajax kwam", vertelt de middenvelder annex flankspeler zondag bij FOX Sports. Clement staat tegenwoordig onder contract bij PEC Zwolle, terwijl De Jong voor Barcelona voetbalt. "Hij speelde toen op het middenveld samen met Abdelhak Nouri en Donny van de Beek. Dat was bizar: ik denk niet dat ik ooit nog in een team kom te spelen met zo'n middenveld."

"Donny was toen al goed, maar hij was nog niet zo goed als dat hij nu is. Appie had ook weer hele andere kwaliteiten. Frenkie vond ik echt een mix van die twee spelers, op die leeftijd al", vervolgt Clement, die vindt dat Van de Beek en De Jong 'zich allebei goed hebben ontwikkeld'. "Volgens mij zijn we er met z'n allen meer van onder de indruk dan dat De Jong zelf", voegt Clement eraan toe

Hans Kraay junior merkt op dat De Jong 'altijd plezier uitstraalt', terwijl veel andere voetballers 'altijd zo serieus zijn'. "Voetballen is wat hij het liefst doet. Je kunt ook een keer de stad in, maar dat hoeft hij allemaal niet. Best logisch ook, als je zo goed kunt voetballen als hij", besluit Clement lachend.