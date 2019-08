De Boer: ‘Als er geen verbetering komt, kan hij op het bankie gaan zitten'

Dennis Johnsen wordt dit seizoen door PEC Zwolle gehuurd van Ajax. In de eerste weken maakt de 21-jarige vleugelaanvaller nog geen onuitwisbare indruk binnen de ploeg van trainer John Stegeman. Ploeggenoot Pelle Clement neemt het bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports op voor Johnsen.

“Tja, Dennis Johnsen. Daar heb ik toch wel flink naast gezeten”, begint Hans Kraay jr. over de Noor. Clement stelt dat hij het een ‘genot’ vindt om naar Johnsen te kijken. “Hij is een van onze beste spelers. Ik ben er ook wel mee bezig, want ik weet dat het zo'n voetballer is. Als hij naar binnen gaat dribbelen, zeg ik: ‘Dennis rustig, Dennis rustig’. Vijf keer en de zesde keer speelt hij de bal dan alsnog door het midden. Het zit in zijn spel en ik houd ervan, ik zou hem altijd laten spelen.”

“Het gaat er nu om of hij lerend vermogen heeft, kan hij het langzaam verbeteren? Als er geen verbetering inzit, kan hij beter lekker op het bankie gaan zitten. Dat hij frivool is, is mooi meegenomen. Dat willen de mensen graag zien. Maar het moet wel wat opleveren”, haakt Ronald de Boer in. Kraay jr. richt zich vervolgens tot Clement. “Maar wordt er ook tegen hem gezegd: ‘Kappen met die onzin, zoek je man op, ga er buitenom langs en loop naar binnen’?”

“Dat wordt tegen hem gezegd”, beantwoordt Clement de vraag van Kraay jr. “Op de training voor de wedstrijd tegen Vitesse begon het te regenen. Hij neemt de bal altijd onder zijn voet aan, want dan kan hij ‘m in zijn lichaamsbeweging meenemen. Doordat het begon te regenen, gleed de bal onder zijn voet door en ging die over de zijlijn. Dan krijgt hij op zijn klote. Hij weet het ook wel, wij moeten hem helpen en andere afspeelmogelijkheden bieden.”