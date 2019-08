‘Of hij goed genoeg zou zijn om bij Feyenoord op tien te spelen? Ja, zeker’

Younes Namli maakte de afgelopen twee seizoenen in de Eredivisie grote indruk namens PEC Zwolle, waarna deze zomer een transfer naar het Russische FK Kransodar volgde. De Deense middenvelder annex flankspeler werd ook even in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord, waar hij herenigd had kunnen worden met Jaap Stam, maar opteerde uiteindelijk voor een Russisch avontuur. Pelle Clement denkt dat de creatieveling moeiteloos mee had gekund bij Feyenoord.

Clement was vorig seizoen bij PEC een halfjaar ploeggenoot van Namli. "Het was een favoriet van mij. Het was echt prettig om met hem samen te spelen", vertelt de voormalig Ajacied zondag bij FOX Sports over Namli. "Het is een speler die je niet meer zoveel ziet, zeker niet in de Eredivisie, omdat zulke spelers vaak snel weg worden gehaald. Die jongen is zó creatief aan de bal. Hij kan een mannetje passeren, maar is erna weg en komt daarna met een goed vervolg."

PEC is dit seizoen na drie speelrondes nog altijd puntloos in de Eredivisie. Clement erkent dat Namli gemist wordt bij de Overijsselse club. "Die missen we wel, ja", is de middenvelder eerlijk. Ronald de Boer stelt dat Namli 'bijvoorbeeld perfect bij Feyenoord had gepast'. De Rotterdamse club staat tegenwoordig onder leiding van Stam, de trainer die Namli vorig seizoen bij PEC onder zijn hoede had.

"Stam heeft eraan gedacht om hem mee te namen naar Feyenoord", vult collega-analist Hans Kraay junior aan. "Zou hij goed genoeg zijn om bij Feyenoord op tien te spelen?”, zo vraagt Kraay junior aan Clement. "Ja, zeker. Sommige spelers moete echt in een elftal passen, maar ik denk dat hij een speler is die je bij iedere Eredivisie-club kunt neerzetten. Hij zou ieder elftal beter maken", repliceert de middenvelder van PEC.