Sparta Rotterdam wimpelt interesse af: ‘Die lijn wil ik graag doortrekken’

Abdou Harroui heeft zijn contract bij Sparta Rotterdam verlengd, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De 21-jarige middenvelder heeft voor een jaar bijgetekend, waardoor hij nu tot medio 2022 aan de Rotterdammers verbonden is. Sparta meldt dat Harroui een langer verblijf op Het Kasteel verkiest boven de interesse van andere clubs.

“Vorig seizoen kende hij zijn echte doorbraak en ook in de Eredivisie is hij als basisspeler belangrijk bij onze goede competitiestart. Wat ons betreft zijn we nog lang niet klaar met elkaar en kan Abdou bij ons nog belangrijke stappen zetten in zijn ontwikkeling”, zegt technisch manager Henk van Stee op de website van Sparta. Harroui werd door de Spangenaren in 2014 weggehaald bij Alphense Boys, waarna hij zich ontwikkelde richting het eerste elftal.

Harroui groeide vorig seizoen uit tot basisspeler bij Sparta, dat via de nacompetitie promoveerde naar de Eredivisie. Tot dusver speelde de middenvelder 45 wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 3 assists. “Ik wil mezelf hier blijven ontwikkelen. Ik voel veel vertrouwen vanuit de trainers en club en zit hier echt op m’n plek”, stelt Harroui op de website van zijn werkgever.

“Vorig seizoen hebben we een heel mooi seizoen gedraaid en ook dit seizoen zijn we goed begonnen, die lijn wil ik graag doortrekken. Mijn debuut bij Jong Oranje van afgelopen seizoen en de basisplaats in de Eredivisie smaken naar meer, ik wil een heel belangrijke speler bij Sparta worden”, aldus de middenvelder. Sparta is het Eredivisie-seizoen goed begonnen met zeven punten uit drie wedstrijden.