Arno Vermeulen tipt PSV: ‘Balvast, fysiek sterk en hij maakt goals’

PSV staat op het punt om afscheid te nemen van Hirving Lozano. De Mexicaanse aanvaller wordt verkocht aan Napoli, waardoor de Eindhovenaren miljoenen beschikbaar krijgen om de transfermarkt op te gaan voor een vervanger. Arno Vermeulen, chef voetbal bij de NOS, denkt dat het niet per se nodig is om nog een aankoop te doen.

“Volgens mij heeft Van Bommel al een prima selectie. Daarmee moet PSV maar eens gaan presteren. En als je realistisch bent: kampioen worden ze waarschijnlijk toch niet. Dan kan je beter de jeugd een kans geven, spelers als Cody Gakpo en Mohamed Ihattaren, en alvast naar volgend seizoen kijken”, zegt Vermeulen in gesprek met de NOS. Afgelopen week werd de naam van Ritsu Doan van FC Groningen in verband gebracht met PSV. Vermeulen denkt dat de Japanner een aanwinst zou zijn voor de Eindhovenaren.

“Hij heeft bijzondere kwaliteiten: een uitstekende techniek, kan wat creëren. En in een beter elftal kan hij meer goals maken dan bij Groningen. Hij zorgt voor creativiteit op het middenveld en hij kan ook op de flank spelen. Verder lopen er volgens mij geen spelers in de eredivisie die PSV direct sterker maken”, stelt de journalist. Hij denkt echter dat PSV zich beter op een andere positie kan focussen en noemt de transfervrije Wilfried Bony.

“Het zijn geen killers. Als je daarnaar zoekt, zou je kunnen uitkomen bij Wilfried Bony. Dat is een echte spits. Balvast, fysiek sterk en hij maakt goals. Bovendien kent hij de Eredivisie en brengt hij routine. En hij is transfervrij”, aldus Vermeulen. Diens collega Joep Schreuder stelt dat PSV ‘genoeg buskruit’ in de ploeg heeft, maar dat een ‘aansteker’ ontbreekt. “Er kan een vervanger voor Lozano komen, maar die is moeilijk te vinden. Krijgen ze misschien nog een verrassing uit Zuid-Amerika?”

“Of kiest PSV voor een targetman zoals Luuk de Jong of Bas Dost? Dat zou wel betekenen dat de vleugels weer wijd en sterk bezet moeten worden en dat de speelwijze anders wordt. Ik vermoed dat Van Bommel dat niet wil”, aldus Schreuder, die er zelf voor zou kiezen om een nieuwe middenvelder te halen. “PSV zoekt juist een middenvelder om de aanval te bedienen. Ze hebben nu Ihattaren, maar die moet nog groeien.”