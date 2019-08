Romelu Lukaku heeft op sociale media gereageerd op de berichten dat hij te zwaar zou zijn. Italiaanse media stellen dat de recordaankoop van Internazionale momenteel 104 kilo zou wegen en dat zijn officiële debuut voor de Serie A-club mogelijk uitgesteld wordt. De Belgisch international is het duidelijk niet eens met de berichtgeving.

Via Instagram Stories plaatst Lukaku een foto van zichzelf voor een spiegel. Hij heeft een middelvinger als emoticon plus de tekst: Not bad for a fat boy, vergezeld van een emoticon met een zonnebril. Italiaanse media verzekeren dat Lukaku op zijn vrije dagen op de club is verschenen voor extra trainingen. Niet alleen om aan zijn conditie te werken, maar ook om enkele verboden kilo’s kwijt te raken.

When Lukaku arrived in the first squad of Anderlecht, at the age of 16, his weight was 100 kg. (And bench pressed 100 kg) When he joined Chelsea at the age of 18 he was 101 kg. At Everton he played at 99-100 kg. pic.twitter.com/cKfwfkkcWG