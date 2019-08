Klopp lacht en vergeeft blunder: ‘Het is iets wat keepers van Liverpool doen’

Liverpool stapte zaterdagmiddag in de uitwedstrijd tegen Southampton als winnaar van het veld: 1-2. Het team van manager Jürgen Klopp kwam in de zeventigste minuut via Roberto Firmino op 0-2 en leek het duel rustig te kunnen uitspelen, maar een fikse flater van Adrián zorgde toch nog voor een spannende slotfase.

Na een terugspeelbal van Virgil van Dijk had Adrián alle tijd om het leer naar voren te trappen of bij een teamgenoot te bezorgen, maar hij schoot van een paar meter afstand tegen Danny Ings op en de bal ging in het doel. Klopp maakte na afloop een paar grappen over het moment, maar was wellicht minder joviaal geweest als Ings in de slotfase ook een voorzet van Yan Valery had verzilverd. De ex-Liverpudlian miste echter.

“In de 83e minuut dacht Adrián: ‘Ik heb heel goed gespeeld, dus ik moet een fout maken zoals Ali en de wedstrijd levendig houden”, gaf Klopp na afloop aan, verwijzend naar de blunder van Alisson tegen Leicester City in de vorige voetbaljaargang. De Braziliaan liet zich toen aftroeven door Kelechi Iheanacho, waardoor Rachid Ghezzal kon scoren. Liverpool won desondanks met 2-1 en Klopp was derhalve goedgeluimd.

Dat was Klopp ook na de zege op St Mary’s. “Ik vertelde Adrián: ‘Eindelijk, het is zover. Welkom bij de club’. Ali deed hetzelfde, dus het is duidelijk iets wat keepers van Liverpool doen.” De manager van Liverpool hield wijselijk zijn mond over Loris Karius, die in de finale van de Champions League tegen Real Madrid ook de fout inging in zijn eigen strafschopgebied en Karim Benzema een doelpunt cadeau gaf.

“Ik heb er geen problemen mee zolang we winnen”, benadrukte Klopp. “Adrián had een opgezwollen enkel. We hebben te veel ballen teruggespeeld. Ik ben blij met alles wat hij vandaag (zaterdag, red.) heeft gedaan, met al zijn reddingen, met alles.” Adrián is de stand-in van Alisson, die door blessureleed nog enkele weken aan de kant staat. De Spanjaard speelde afgelopen week een belangrijke rol in de verovering van de Europese Super Cup ten koste van Chelsea.