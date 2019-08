Guardiola gefrustreerd: ‘Misschien waren ze op dat moment even koffie halen’

Manchester City speelde zaterdag in eigen stadion met 2-2 gelijk tegen Tottenham Hotspur. Dat the Citizens niet op het laatste moment een overwinning over de streep trokken, was te danken aan de VAR. Tot ongenoegen van manager Josep Guardiola werd dankzij de videoscheidsrechter de winnende treffer van Gabriel Jesus geannuleerd, omdat Aymeric Laporte in aanloop naar het doelpunt hands maakte.

In de eerste helft leek Manchester City nog recht te hebben gehad op een strafschop, maar toen greep de VAR niet in. “In de eerste helft, de penalty? Vraag de twee scheidsrechters die er dichtbij stonden. Ga daarna maar naar de VAR in Londen om te vragen hoe het zit. Go to London, ask the big bosses. Ik ben geen VAR. Ze hebben alles aan de Premier League-managers uitgelegd, maar wat kan ik zeggen? Het was een penalty. Erik Lamela gaat over Rodri heen, dat is een strafschop. Misschien was de VAR op dat moment even koffie halen”, zo tekenen verschillende Engelse media op uit de mond van Guardiola tijdens de persconferentie.

“Waarom is het geen handsbal van Fernando Llorente in de kwartfinale van de Champions League, maar nu wel? Dat moet duidelijk worden. Waarom is de situatie met Andreas Christensen in de Europese Supercup geen hands? Voor hetzelfde moment in de wedstrijd van Wolverhampton Wanderers wordt wel gefloten”, gaat de Spaanse oefenmeester verder. “Het is jammer, omdat het in de laatste minuten gebeurt. Het is de laatste actie en we maken een doelpunt. Maar vraag alles maar aan de VAR guys.”

Collega Mauricio Pochettino was beter te spreken over het optreden van de VAR. “I’m in love with the VAR”, zegt de manager van Tottenham Hotspur in gesprek met Sky Sports. “Vanaf het begin ben ik het niet eens geweest met de introductie van de VAR. Soms heb je er voordeel van, zoals vandaag en in de Champions League. Je kan de evolutie van technologie niet tegenhouden. Het is alleen moeilijk te accepteren, omdat we van het voetbal houden. Dertig jaar geleden was het alleen de beslissing van de scheidsrechter wanneer iets oneerlijks gebeurde.”

“We moeten accepteren dat we in een ander tijdperk leven. In dit geval werkte het in ons voordeel”, stelt Pochettino. Het besluit om de treffer te annuleren, kon op weinig sympathie van Ilkay Gündogan rekenen. De Duitse middenvelder stelt via Twitter zijn vraagtekens bij de keuze van scheidsrechter Michael Oliver. “De VAR-beslissing van vandaag is moeilijk te accepteren. Iedere aanvaller die hands maakt, opzettelijk of niet, krijgt dus een vrije trap tegen? En als je verdedigt, is het geen probleem? Het is alleen maar een nadeel voor een aanvallend team. In mijn ogen moeten de regels veranderd worden.”