Sky Sport Italia: Hirving Lozano meldt zich woensdag in Rome

De transfer van Hirving Lozano van PSV naar Napoli nadert zijn voltooing. Sportitalia en Sky Sport Italia melden zaterdagavond laat dat de aanvaller annex Mexicaans international dinsdag naar Italië zal afreizen en dat hij woensdag in de privékliniek Villa Stuart in Rome een medische keuring zal ondergaan. De verwachting is dat Lozano op donderdag aan de media zal worden voorgesteld.

PSV en Napoli zijn achter de schermen druk in de weer om de transfer af te ronden en de mondelinge afspraken op papier te zetten. Als de handtekeningen zijn gezet, is een recordtransfer een feit. PSV ontvangt minstens 42 miljoen euro vanuit Napels. Vanwege eerder gemaakte afspraken moet naar schatting circa acht tot negen miljoen euro van de transfersom richting Pachuca CF, de vorige club van Lozano.

Lozano, 24 jaar, wordt de duurst verkochte speler van PSV ooit. Momenteel draagt Memphis Depay die titel nog met zich mee, nadat hij in 2015 voor 34 miljoen euro werd verkocht aan Manchester United. Lozano kwam medio 2018 naar PSV voor een bedrag van ongeveer elf miljoen euro en is dus een goudmijntje voor PSV geweest.

Lozano was met twee keer zeventien goals in twee Eredivisie-jaargangen een van de betere spelers bij PSV. Het afgelopen seizoen wisselde Lozano briljante momenten af met mindere fases, maar evenaarde hij alsnog zijn doelpuntenaantal en kwam hij tevens tot acht assists in competitieverband.