Eindhovens Dagblad: Ajax meldde zich nooit officieel bij PSV

Deze week kwam er definitief een einde aan de transfersoap rondom Steven Bergwijn. De aanvaller werd deze zomer veelvuldig in verband gebracht met een vertrek naar onder meer Ajax, maar besloot vrijdag een nieuw contract met PSV te tekenen. Ondanks de geruchten over een transfer naar Amsterdam, heeft Ajax zich nooit officieel bij PSV gemeld voor Bergwijn, verzekert het Eindhovens Dagblad

Bergwijn werd in mei voor het eerst gelinkt aan een overgang naar Ajax en directeur spelerszaken Marc Overmars gaf de belangstelling van de Amsterdamse club in de 21-jarige Oranje-international zonder blikken of blozen toe. Het Eindhovens Dagblad schrijft zaterdagavond dat Ajax inderdaad bij het management van Bergwijn heeft geïnformeerd. Tot een melding bij PSV kwam echter nooit, zo klinkt het.

De clubleiding van PSV sprak zich vrijwel onmiddellijk uit tegen een transfer van Bergwijn naar de directe concurrent en stelde vervolgens alles in het werk om het contract van de buitenspeler open te breken. Vrijdagavond kwam er eindelijk witte rook: Bergwijn tekende een nieuw, verbeterd contract dat hem tot de zomer van 2023 in het Philips Stadion houdt.

"Dit is de juiste beslissing. Er waren andere opties, maar uiteindelijk moet alles passen. Voor mij, maar ook voor PSV. En de uitkomst is dat ik hier blijf. Met veel plezier en met veel vertrouwen", reageerde Bergwijn zelf op de clubsite van PSV. "Ik speel hier om de prijzen en voel me erg prettig in Eindhoven."