Zielloos Besiktas krijgt pak slaag tijdens eerste competitiewedstrijd

In navolging van Galatasaray (dat vrijdagavond met 2-0 verloor van Denizlispor) is ook Besiktas het nieuwe voetbalseizoen in Turkije begonnen met een nederlaag. Het elftal van nieuwbakken trainer Abdullah Avci kreeg zaterdagavond namelijk een pak slaag van Sivasspor: 3-0. De wedstrijd in Sivas werd echter volledig overschaduwd door het in elkaar zakken van Mamadou Samassa, doelman van de thuisploeg.

Samassa viel in de blessuretijd van de eerste helft flauw aan de zijlijn van het veld. Hij viel frontaal op de grond en werd door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Op dat moment leidde Sivasspor overigens al met 1-0 door een doelpunt van Mert Hakan Yandas. Na de onderbreking maakten Mustapha Yatabaré en Emre Kilinc de sportieve malaise voor Besiktas compleet. Jeremain Lens zat overigens niet bij de wedstrijdselectie van de grootmacht uit Istanbul.