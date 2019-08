Van Persie kijkt ogen uit als analist: ‘Hij was veruit de beste man op het veld’

Dani Ceballos blonk zaterdagmiddag uit bij zijn basisdebuut voor Arsenal. De van Real Madrid gehuurde middenvelder kon in de thuiswedstrijd tegen Burnley voor het eerst rekenen op een basisplaats en had met twee assists uiteindelijk een groot aandeel in de 2-1 overwinning. Robin van Persie heeft bij BT Sport mooie woorden over voor Ceballos.

"Hij was veruit de beste man op het veld. Hij maakte het spel, creëerde kansen en wilde voortdurend de bal hebben. Het was een genot om naar hem te kijken", zegt de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal over de Spaanse middenvelder. Ceballos is ook zonder bal van grote waarde voor, merkt Van Persie op. "Hij maakt enorm veel meters, meer dan alle andere spelers, wijzen ook de statistieken uit."

"Dat geeft aan dat hij een levendige speler is. Hij wil het spel maken en kansen creëren. Een hele positieve speler die plezier heeft op het veld. Dat kun je goed zien", is Van Persie complimenteus over de 23-jarige technicus. Collega-analist Martin Keown sluit zich aan bij Van Persie en stelt dat de supporters van Arsenal lang hebben uitgekeken naar een speler met de kwaliteiten van Ceballos.

"Ik denk dat het een aantal jaar geleden is dat ze op het middenveld van Arsenal een speler hebben gezien met zoveel talent, vertrouwen, overzicht en wil om aan de bal te zijn", vertelt de oud-verdediger van onder meer Arsenal. "Hij ziet eruit als een beloftevolle speler, zeker in thuiswedstrijden. Als hij hetzelfde kan brengen in uitduels, dan zullen alle gebeden van Arsenal dit seizoen gehoord zijn. Het is lang geleden dat we zo'n goed basisdebuut zagen van een Arsenal-speler."