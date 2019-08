Klaas-Jan Huntelaar reageert op Hans Kraay jr.: ‘Ik vind het een rare vraag’

Klaas-Jan Huntelaar kan zich niet vinden in het idee dat hij Kasper Dolberg heeft 'weggejaagd' bij Ajax. De Deen staat op het punt om Ajax in te ruilen voor OGC Nice. Na de 1-4 zege op VVV-Venlo stelde analist Hugo Borst dat Huntelaar zijn concurrent heeft 'vermoord'. Huntelaar stelt dat hij slechts heeft geprobeerd om zichzelf te laten zien bij Ajax.

"Ik vind het een aparte vraag", reageerde de routinier op de eerste vraag van Hans Kraay jr. van FOX Sports of Dolberg door hem is weggejaagd. "Je wilt altijd minuten maken, dat is logisch. We hebben niemand weggejaagd, je wilt jezelf laten zien." Huntelaar vindt het niet moeilijk om op zijn leeftijd nog de gretigheid te hebben om te presteren. "Voetbal is het leukste wat er is. Elke dag bezig zijn met een goede groep met talentvolle spelers. Daar werk ik nog steeds voor."

Huntelaar, die maandag jarig was, werd de vierde Ajacied die na zijn 36ste verjaardag nog tot scoren kwam voor de club, Arnold Mühren (vijf doelpunten), Danny Blind (vier) en André Ooijer (drie) gingen hem voor. De spits denkt er nog niet aan om te stoppen, vertelt hij na de zege op VVV aan de NOS. "Natuurlijk komt het einde dichterbij, maar hoe lang dat nog duurt, weet ik niet", aldus Huntelaar, die zijn invalbeurt in Venlo bekroonde met een goal. "Je moet gewoon de normale dingen doen, voetballen, goals maken, assists geven en effectief zijn."

Wel ziet Huntelaar ex-ploeggenoten als Robin van Persie, Arjen Robben, Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder een voor een stoppen als voetballer. Hij heeft begrip voor de keuzes van zijn collega's. "Als je pijntjes krijgt, gaan de jaren tellen, maar dat is nu nog niet zo. Ik denk dat iedereen voor zichzelf zijn carrière beleeft. De een wil eerder stoppen dan de ander. Ik bekijk het van jaar tot jaar, heb telkens voor een jaar getekend en zie dan wel wat er op mijn pad komt."