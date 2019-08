VAR vertolkt hoofdrol in topper; ruzie Agüero en Guardiola gaat viraal

Manchester City en Tottenham Hotspur hebben zaterdagavond in een knotsgekke wedstrijd de punten gedeeld. Manchester City was voor eigen publiek de bovenliggende partij en kwam tot tweemaal toe op voorsprong, maar moest uiteindelijk toch genoegen nemen met een puntendeling: 2-2. Gabriel Jesus leek in blessuretijd nog voor de verdiende 3-2 te tekenen, maar daar stak de videoscheidsrechter (VAR) uiteindelijk een stokje voor. Manchester City en Tottenham Hotspur hebben na twee competitieduels in de Premier League beide vier punten.

De VAR zorgde in de eerste twee speelrondes al voor de nodige tumult in Engeland en ook in het Etihad Stadium was het een aantal keer weer raak. Manchester City claimde na ruim tien minuten voetballen een strafschop nadat Erik Lamela overduidelijk aan het lichaam van Rodri hing, maar het moment werd weggewuifd door de arbitrage. The Citizens waren echter de bovenliggende partij in de openingsfase en kwamen in twintigste minuut verdiend op voorsprong. Kevin De Bruyne legde de bal met veel gevoel neer bij de tweede paal, waarna Raheem Sterling uit een lastige hoek raak kopte: 1-0.

De gelijkmaker van Tottenham liet daarna echter slechts drie minuten op zich wachten. Lamela werd tussen de linies bereikt door Tanguy Ndombele, waarna de Argentijnse creatieveling met een geplaatste bal vanaf ongeveer twintig meter wist te scoren: 1-1. Manchester City wist zijn voordelige marge daarna echter nog in de eerste helft in ere te herstellen. Opnieuw De Bruyne had een uitstekende voorzet in huis, waarna ditmaal Sergio Agüero van dichtbij de bal voorbij Hugo Lloris werkte. Het elftal van manager Josep Guardiola kreeg vervolgens kansen om nog in de eerste helft verder weg te lopen bij Tottenham, maar mist scherpte in de eindfase.

In de eerste minuten na rust stapelde Manchester City kans op kans. Zo schoot Sterling uit kansrijke positie over, terwijl Bernardo Silva recht op Lloris schoot. Tottenham leek in de touwen te hangen, maar Mauricio Pochettino voerde in minuut 56 een gouden wissel door. De Argentijnse trainer haalde Harry Winks naar de kant ten faveure van Lucas Moura en laatstgenoemde tekende slechts negentien seconden na zijn invalbeurt met zijn eerste balcontact voor de 2-2. Moura werd ingebracht op het moment dat Lamela mocht aanleggen voor een hoekschop en kopte vervolgens direct raak.

Manchester City pakte de draad weer op en was na een uur spelen weer dicht bij een voorsprong. Bernardo Silva vuurde een lob af richting het doel, maar de lat bracht uiteindelijk redding voor Tottenham. Manchester City zocht nadrukkelijk naar de verdiende 3-2 en leek in de twee minuut van de blessuretijd loon naar werken te krijgen via Gabriel Jesus, maar het doelpunt van de Braziliaanse spits werd afgekeurd door de VAR, vanwege een handsbal van Aymeric Laporte. Jesus was halverwege de tweede helft overigens ingebracht voor Agüero, die na zijn wissel in een ogenschijnlijk heftige woordenwisseling met Guardiola belandde.