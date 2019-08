Uitvallen van tweetal vormt smet op overwinning van Ajax

Ajax heeft zaterdagavond zonder al te veel moeite de tweede overwinning van het seizoen geboekt. De regerend kampioen ontdeed zich met 1-4 van VVV-Venlo, dankzij doelpunten van Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Klaas-Jan Huntelaar en David Neres. Ajax kent zodoende een uitstekende voorbereiding op het treffen met APOEL Nicosia in de laatste voorronde van de Champions League op dinsdag. Alleen het uitvallen van Quincy Promes en Hakim Ziyech vormde een smet op de zege.

Erik ten Hag koos in Noord-Limburg voor een basiself met onder meer Perr Schuurs, Sergiño Dest en Promes. Dat betekent voor de laatste twee het basisdebuut in de Eredivisie in het tenue van Ajax. Het optreden van Promes bleef echter beperkt tot veertig minuten. De aanvaller had te veel last van een tik die hij kreeg van middenvelder Evert Linthorst van VVV. Hij moest zijn schoenen even uitdoen en liep daarna ongemakkelijk, keek naar de kant en werd uiteindelijk vervangen door Neres. Op dat moment stond het 0-0; het was een stroeve wedstrijd voor Ajax.

VVV hield de ruimtes achterin klein en kwam zelden in de problemen. Na 27 minuten ontstond wel een goede kans voor Promes, na een afgemeten voorzet van Ziyech. De basisdebutant ontsnapte aan buitenspel en moest de bal ineens uit de lucht nemen. De inzet belandde naast het doel. Kort nadat Promes geblesseerd afhaakte, was het Ziyech zelf die de score opende. De buitenspeler leek zich in eerste instantie stuk te lopen rond het strafschopgebied, maar kreeg de bal opnieuw nadat hij die verloor. Ditmaal schoof Ziyech de bal laag in de hoek: 0-1.

Kort na de rust breidde Ajax de marge uit. Roel Janssen blokkeerde een schot van Nicolás Tagliafico met een uitgestoken arm en dus kon arbiter Danny Makkelie niet anders dan naar de stip wijzen. Tadic ontfermde zich over de penalty, net zoals hij dat midweeks driemaal deed in de wedstrijd tegen PAOK Saloniki (3-2) in de derde voorronde van de Champions League. De Serviër schoot hard raak in de rechterhoek: 0-2. Vervolgens kende VVV echter een sterke fase, waarin het gevaarlijk werd via Richard Neudecker. Zijn harde, indraaiende schot werd gepareerd door André Onana.

Lang duurde die fase niet. Kort nadat Ziyech met fysieke klachten naar de kant ging, zorgde zijn vervanger Huntelaar voor de 0-3. De spits was het eindstation van een rappe aanval; Tagliafico diende vanaf de linkerflank als aangever. Ajax duwde het gaspedaal niet hard in, maar wist de score desondanks nog verder op te voeren. Donny van de Beek ontsnapte aan Damian van Bruggen en speelde Neres vrij met de hak; de invaller vond vervolgens de verre hoek. Het laatste woord was in de blessuretijd echter aan VVV. Vanaf de rand van het strafschopgebied mikte Linthorst de bal in de hoek: 1-4.