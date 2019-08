Michel Vlap kan nieuwe dreun niet voorkomen ondanks doelpunt en assist

Anderlecht zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Het elftal van trainer-speler Vincent Kompany pakte uit de eerste drie competitiewedstrijden dit seizoen in de Belgische competitie slechts twee punten en werd zaterdagavond in speelronde vier nog verder in het moeras gedrukt door KV Kortrijk: 4-2.

Kompany speelde zelf negentig minuten, net als Philippe Sandler en Michel Vlap. Laatstgenoemde benutte een strafschop en leverde de assist bij de 0-1 van Samir Nasri, maar doelpunten van Ilombe Mboyo (twee), Hervé Kage en Kristof D'haene lieten Anderlecht uiteindelijk teleurgesteld afdruipen. Paars-Wit is op de ranglijst inmiddels terug te vinden op een dertiende plaats, met liefst acht punten minder dan koploper Club Brugge.

[stand:24]