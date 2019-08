Borst en Van Basten zien euvel bij Ajax: ‘Kunnen ze daar niet vaker op trainen?’

Ajax leidde zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo bij rust met 0-1 door een doelpunt van Hakim Ziyech, maar Hugo Borst heeft halverwege nog wel het één en ander aan te merken op de Amsterdamse formatie. De flamboyante analist is namelijk van mening dat Ajax veel te weinig haalt uit de hoekschoppen die het krijgt.

Het elftal van trainer Erik ten Hag mocht in de eerste helft tegen VVV-Venlo in totaal vijfmaal aanleggen voor een corner. "Ik heb bij de corners die Ajax neemt het gevoel dat daar niet veel eer aan te behalen valt", zo vertelt Borst in het programma De Eretribune van FOX Sports, ondanks het feit dat Nicolás Tagliafico midweeks in het Champions Leauge-duel met PAOK Saloniki bijvoorbeeld nog wel wist te scoren uit een hoekschop.

"Die Argentijn maakte tegen PAOK wel een prachtige kopbalgoal, maar ik mis De Ligt", vervolgt Borst, refererend naar het gevaar dat de naar Juventus vertrokken centrumverdediger vorig seizoen vaak namens Ajax stichtte bij hoekschoppen. Volgens de analist heeft Perr Schuurs de potentie om de dominante rol van De Ligt bij corners op zich te nemen.

"Kunnen ze daar dan niet vaker op trainen, zodat Schuurs echt een beest in dat strafschopgebied wordt?", vraagt Borst zich hardop af. "Ik vind dat Ajax meer met zijn hoekschoppen moet doen." Collega-analist Marco van Basten is het eens met Borst. "De eerste drie corners vandaag waren allemaal anderhalve meter hoog en werden allemaal weggekopt."