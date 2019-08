Real Madrid wint: wereldgoal Toni Kroos, omstreden rode kaart Luka Modric

Real Madrid is het nieuwe seizoen in LaLiga met een overwinning gestart. Het team van trainer Zinédine Zidane boekte bij Celta de Vigo een uitoverwinning, dankzij goals van Karim Benzema, Toni Kroos en Lucas Vázquez: 1-3. Door de overwinning staat Real Madrid meteen drie punten los van Barcelona, dat vrijdagavond bij Athletic Club (1-0) verloor. Luka Modric kreeg na nog geen uur spelen een omstreden rode kaart.

Celta dacht na een doelpunt in de extra tijd met een tussenstand van 1-1 de rust in te gaan, maar de VAR verleende geen medewerking. Denis Suárez ontfutselde Adrian Odriozola de bal en bezorgde het leer bij Iago Aspas, die in het strafschopgebied onderuit werd gehaald. De arbiter wilde naar de stip wijzen, maar zag hoe Brais Méndez de bal alsnog in het doel werkte. De VAR wees Javier Estrada Fernández echter op de onrechtmatige positie van Aspas vóór de overtreding en zodoende maakte het gejuich in Balaidos plaats voor de nodige fluitconcerten toen het rustsignaal meteen klonk.

Real Madrid had al vroeg in de wedstrijd de leiding genomen. De eerste serieuze kans van het team van Zidane was ook meteen raak. Na een uitstekende actie van verrassende basiskracht Gareth Bale op links werkte Benzema het leer in het strafschopgebied achter Rubén Blanco: 0-1. De bezoekers zetten niet door, leunden meer op de voordelige marge en stonden toe dat Celta wat dominanter kon worden aan de bal. De thuisploeg kwam echter niet verder dan een mogelijkheid voor Gabriel Fernández en de afgekeurde treffer in de extra tijd. Blanco moest tussendoor in actie komen op pogingen van Modric, Casemiro en Bale.

Celta ging na de onderbreking op jacht naar de 1-1 en had pech dat Thibaut Courtois een prima redding had op een inzet van Aspas. Het team van Fran Escribá probeerde vooral via de kant van Odriozola, de zwakste schakel van Real, pijn te doen, maar een gelijkmaker bleef uit. Ook na de omstreden ondertalsituatie van het team van Zidane, na nog geen uur spelen. Modric kreeg een rode kaart voor een ogenschijnlijk onbewuste trap op de enkel of achillespees van Suárez. De VAR wees Estrada Fernández op de situatie en de middenvelder ontving zijn eerste directe rode kaart in zijn loopbaan.

Ondanks de ondertalsituatie trok Real het duel definitief naar zich toe en bovendien met mooie doelpunten. Na een uur spelen legde Kroos van grote afstand aan en schoot hij het leer op schitterende wijze via de onderkant van de lat achter Blanco: 0-2. De derde treffer, elf minuten voor tijd, mocht er ook absoluut zijn. Na heerlijk voorbereidend werk van met name Benzema tekende Vázquez voor de 0-3. De achttienjarige debutant Iker Losasa bepaalde in de extra tijd de eindstand in Vigo: 1-3.