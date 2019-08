Zinédine Zidane draait 180 graden en verrast met basiself Real Madrid

Zinédine Zidane kiest zaterdag bij de seizoensouverture van Real Madrid in LaLiga voor een tamelijk verrassende basiself. De Franse trainer van de Koninklijke heeft voor het bezoek aan Celta de Vigo (17.00 uur) onder meer een basisplaats over voor de deze zomer verketterde Gareth Bale. Zidane lijkt daarmee 180 graden gedraaid ten aanzien van de Welshman. Verder valt op dat de basiself van Real Madrid geen enkele zomeraanwinst bevat.

Dat Bale zaterdagmiddag tegen Celta de Vigo kan rekenen op een basisplaats mag een klein wonder heten. Zidane probeerde immers nagenoeg de gehele zomer af te komen van de flankspeler uit Wales en stak dat niet onder stoelen of banken. "Bale speelde vandaag niet, omdat de club werkt aan zijn vertrek. Ik hoop dat het snel wordt afgerond. Het zou heel mooi zijn als het morgen (zondag, red.) lukt", zo vertelde Zidane in juli bijvoorbeeld na het oefenduel met Bayern München in het kader van de International Champions Cup.

Real Madrid slaagde er echter niet in Bale te verkopen en moet nu min of meer noodgedwongen alsnog een beroep doen op de ex-speler van Tottenham Hotspur. Zomeraanwinst Eden Hazard zit vandaag vanwege een spierblessure bijvoorbeeld niet bij de wedstrijdselectie van de hoofdstedelingen. Luka Jovic heeft in de voorbereiding niet weten te overtuigen en moet genoegen nemen met een plekje op de bank.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema, Vinícius Júnior.

Reserves Real Madrid: Navas, Militão, Nacho, James Rodríguez, Jovic, Isco