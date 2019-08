Van Persie shockeert meteen bij BT: ‘Wenger heeft wat uit te leggen’

Robin van Persie heeft voor het eerst een boekje opengedaan over zijn vertrek van Arsenal naar Manchester United in 2012. De aanvaller schreef destijds een lange brief aan de supporters van the Gunners, maar wilde niet in detail treden over de redenen achter zijn vertrek. Zeven jaar later verklapt de kersverse analist van BT Sport dat hij nooit een aanbieding kreeg om zijn contract, dat nog maar een jaar doorliep, te verlengen.

Van Persie speelde acht seizoenen voor Arsenal en verkaste voor ruim dertig miljoen euro naar Old Trafford. Zijn vertrek werd hem door veel supporters niet in dank afgenomen. Volgens Van Persie lag de zaak echter genuanceerder en liet Arsenal min of meer blijken niet met hem door te willen. "Je kunt het vergelijken met een huwelijk", zegt de oud-spits tegen BT. "Mijn vrouw was Arsenal en we waren acht jaar getrouwd. Na acht jaar werd mijn vrouw misschien een beetje moe van me. Dat zijn de feiten."

"Als Arsenal je geen nieuw contract aanbiedt... Over sommige dingen kun je verschillend denken, maar feit is dat Arsenal me nooit een nieuw contract aanbood. Dan moet je gaan rondkijken. Ik was ambitieus en wilde de Premier League winnen", legt hij uit. Van Persie had naar eigen zeggen drie opties. Een 'buitenlandse optie' verdween vrij snel uit beeld, waarna Manchester City en Manchester United overbleven. "Wat mensen niet beseffen, is dat er heel veel achter de schermen plaatsvindt bij een transfer. Er zijn heel veel dingen waar je rekening mee moet houden."

"Je moet een keuze maken op basis van je doelen, maar je moet ook de feiten onder ogen zien", voegt Van Persie eraan toe. "Een van de belangrijkste dingen was dat Arsenal moe van me was geworden. Het uitgangspunt was dat ze mij geen contract aanboden. We hebben talloze gesprekken gevoerd met Arsène Wenger en Ivan Gazidis, maar uiteindelijk gaven ze mij niet de mogelijkheid om een beslissing te nemen." De uitspraken van Van Persie leiden tot verbazing in Engeland, zoals bij de bekende Arsenal-fan Piers Morgan. "Als wat Van Persie zegt waar is, dan heeft Wenger heel wat uit te leggen", schrijft de tv-persoonlijkheid op Twitter. "How the hell is het mogelijk dat we hem niet eens een contract aanboden?"