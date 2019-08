Arsenal evenaart prestatie van tien jaar geleden en gaat aan kop

Arsenal heeft zaterdagmiddag zijn tweede Premier League-wedstrijd van het seizoen gewonnen en evenaart daarmee een prestatie uit het seizoen 2009/10, toen het voor het laatst zegevierde in de eerste twee duels. Een week na de zege op Newcastle United in de seizoensouverture van het seizoen, werd in het eigen Emirates Stadium ook Burnley aan de zegekar gebonden. Doelpunten van Alexandre Lacazette en Pierre-Emerick Aubameyang bezorgde the Gunners een 2-1 overwinning, waardoor zij voorlopig aan kop gaan in de Engelse hoogste afdeling. Volgende week zaterdag wacht een bezoek aan Liverpool, terwijl een week later aartsrivaal Tottenham Hotspur de tegenstander is.

David Luiz maakte zijn debuut bij Arsenal, maar het was een andere nieuwkomer die de handen op elkaar kreeg. Dani Ceballos maakte namelijk een goede indruk bij zijn basisdebuut en de van Real Madrid gehuurde spelmaker was na een klein kwartier ook betrokken bij de openingstreffer van Lacazette. Na een door de Spanjaard getrapte corner kreeg de aanvaller de bal onder controle en schoot hij vervolgens na een duel met Erik Pieters uit de draai raak.

Burnley liet zich echter ook niet onbetuigd en Ashley Barnes kreeg vlak na de openingstreffer ook een goede kans. Arsenal deelde vervolgens via Reiss Nelson en Mattéo Guendouzi wat speldenprikjes uit voordat Barnes wel doel trof. De spits kreeg de bal na een snelle uitbraak van the Clarets via een been van Guendouzi in de voeten en schoot de gelijkmaker daarna beheerst langs Bernd Leno. Doordat een doelpunt van Nelson vervolgens een paar minuten later werd afgekeurd wegens buitenspel gingen de twee ploegen met een gelijke stand aan de thee.

Zijn na inmenging van de VAR afgekeurde treffer was ook meteen het laatste wapenfeit van Nelson, want hij werd aan het begin van de tweede helft vervangen door recordaankoop Nicolas Pépé. Met de Ivoriaan in de gelederen ging Arsenal vervolgens op zoek naar nieuwe voorsprong en Pierre-Emerick Aubameyang was vlak na de hervatting van het duel al gevaarlijk met een schot dat naast het doel van Nick Pope verdween. De doelman moest een minuut of tien later opnieuw ingrijpen na een kans voor Aubemayang en hij had ook een antwoord op een goed schot van Ceballos.

De twee slaagden er met nog een minuut of 25 op de klok echter toch in om Burnley opnieuw op achterstand te zetten toen Ceballos de bal op het middenveld ontfutselde aan voormalig AZ’er Jóhann Berg Gudmundsson, Aubemeyang meteen door kon en hij Pope kansloos liet met een knal in de linkerhoek. Burnley stelde daar nog wel een gevaarlijke kopbal van Dwight McNeil tegenover, maar hij stuurde zijn poging net over het doel van Leno. In de slotfase was ook invaller Lucas Torreira nog dicht bij een doelpunt toen hij een hard schot gekeerd zag worden door Pope.