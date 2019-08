Keizer vestigt hoop op gewilde landgenoot: ‘We willen geen spelers meer kwijt’

Bas Dost werd de afgelopen weken genoemd bij clubs als Lazio, Schalke 04 en het Mexicaanse Tigres, maar de spits is nog altijd speler van Sporting Portugal. Als het aan trainer Marcel Keizer ligt, blijft dat ook zo. De oefenmeester hoopt dat zijn landgenoot dit seizoen gewoon in Lissabon af zal maken.

“Hij heeft de hele week getraind, hij is bij ons. We moeten zien wat er gaat gebeuren. We willen geen spelers meer kwijt, maar de transfermarkt is nog altijd open. Daar moeten we op wachten”, tekende onder meer Récord op tijdens een persconferentie. “Ik zou liever hebben dat de transferperiode nu ten einde komt. Ik heb alle spelers nodig die we hebben, maar soms loopt het anders. We moeten afwachten.”

Naast Dost werd ook aanvoerder Bruno Fernandes in de afgelopen periode gelinkt aan een transfer, waarbij vooral Manchester United als gegadigde werd genoemd. Nu de Engelse transfermarkt dicht is lijkt de kans dat de spelmaker bij Sporting blijft echter met de dag toe te nemen. Dost wordt daarom volgens Récord door de bestuurders van zijn club gezien als een mogelijkheid om nog wat miljoenen binnen te halen.

Het voornaamste obstakel is echter dat de spits zijn loopbaan het liefst wil vervolgen in een topcompetitie, waardoor de Bundesliga, Serie A en LaLiga zijn voorkeur hebben. Sporting heeft aanbiedingen binnen gekregen uit Mexico, China, Turkije en het Midden-Oosten, maar deze voorstellen konden Dost niet bekoren. Zenit Sint-Petersburg is nog niet afgeschreven: de Russische topclub bereidt op dit moment eveneens een bod voor.