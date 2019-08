Memphis Depay bij Olympique Lyon onderdeel van ‘schitterend’ driemanschap

Olympique Lyon speelde vrijdagavond in zijn tweede wedstrijd van het seizoen Angers SCO ondersteboven en Memphis Depay was een van de smaakmakers in de met 6-0 gewonnen wedstrijd. De Oranje-international nam zelf twee treffers voor zijn rekening en bereidde met een briljante assist ook de laatste treffer van Jean Lucas voor.

De kranten in Frankrijk hebben een dag later de mond vol van de prestatie van les Gones en Depay wordt beschouwd als een van de uitblinkers. Het gezaghebbende L’Équipe geeft de aanvaller, samen met collega’s Moussa Dembélé en Houssem Aouar, een acht voor zijn optreden en concludeert dat de drie ‘schitterden’ tegen Angers.

Ook France Football is te spreken over het optreden van het trio: “Het driemanschap Dembélé-Aouar-Depay: briljant. Vooral hun effectiviteit viel vrijdagavond op, aangezien Lyon in totaal maar acht keer op doel schoot.” De lokale krant Le Dauphiné Libéré is eveneens te spreken over de wedstrijd: “Memphis is vroeg in het seizoen al in topvorm. Hij begon nog wel slordig en maakte toen enkele verkeerde keuzes. Daarna steeg hij tot grote hoogten. Hij zorgde voortdurend voor gevaar.”

Twee spelers met een verleden in de Eredivisie komen er overigens minder voordelig af bij L’Équipe. De sportkrant beoordeelt het optreden van Bertrand Traoré, voormalig aanvaller van Vitesse en Ajax, en nieuwkomer Joachim Andersen, in het verleden speler van FC Twente, namelijk met een vijf. De twee krijgen samen met Léo Dubois de laagste beoordeling aan de kant van Lyon.