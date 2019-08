‘Ik ben groot fan van hem, hij is veel meer een killer dan Kasper Dolberg’

Ajax neemt het in de laatste voorronde van de Champions League op tegen APOEL Nicosia en dat wordt een bijzonder tweeluik voor Nikos Machlas. De inmiddels 46-jarige ex-spits stond in het verleden vier seizoenen onder contract bij Ajax en speelde laatste twee jaar van zijn loopbaan voor APOEL. Machlas weet dus wat Ajax kan verwachten op Cyprus.

“APOEL is het Ajax van Cyprus. Ze spelen attractief voetbal en hebben een goedgevulde prijzenkast. De sfeer bij thuiswedstrijden is vergelijkbaar met die bij PAOK Saloniki. Kwalitatief schat ik PAOK hoger in dan APOEL, maar Ajax moet waken voor onderschatting. APOEL laadt zich op om historie te schrijven tegen een Europese topclub”, vertelt hij in gesprek met Het Parool.

Nicolás Tagliafico verwacht eveneens een lastig tweeluik tegen APOEL Nicosia.

Ajax maakte het zichzelf afgelopen dinsdag nog moeilijk door PAOK in de blessuretijd terug te laten komen tot 3-2. Machlas ziet dat de automatismen bij de Amsterdammers nog niet zo aanwezig zijn als vorig seizoen: “PAOK werd misschien onderschat, maar de verwachtingen bij Ajax zijn ook weer hooggespannen na vorig seizoen. Dat team was het beste Ajax dat ik ooit heb gezien”, gaat hij verder. De Amsterdammers kregen in de afgelopen maanden wel te maken met het vertrek van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, maar Machlas denkt dat er nog genoeg kwaliteit over is.

“Donny van de Beek is fantastisch, heel slim, en met Hakim Ziyech, Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar is Ajax aanvallend sterk.” De voormalige aanvaller is vooral te spreken over laatstgenoemde: "Ik ben groot fan van Huntelaar. Hij is veel meer een killer dan Kasper Dolberg. Die heeft talent, maar is vaak onzichtbaar. Dat kan als spits, maar dan moet je er op de juiste momenten staan. Dat instinct heeft Huntelaar altijd gehad.”