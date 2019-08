‘Ik dacht: ‘Hij heeft dus gewoon gevraagd of hij weg mocht bij Feyenoord’’

Feyenoord speelde donderdagavond met 1-1 gelijk tegen Dinamo Tbilisi en het enige tegendoelpunt voor de Rotterdammers werd ingeleid door Jan-Arie van der Heijden. De verdediger, die een ongelukkige wedstrijd speelde, lette bij een pass niet goed op en speelde de bal rechtstreeks in de voeten van de tegenstander. Van der Heijden werd eerder deze zomer nog in verband gebracht met een vertrek bij Feyenoord, maar zijn club lijkt hier vooralsnog niet aan mee te willen werken.

Het verbaast René van der Gijp dat Feyenoord ervoor heeft gekozen om Van der Heijden aan zijn contract te houden: “Ik zag hem weer spelen en ik zag hem die fout maken. Toen dacht ik bij mezelf: ‘Hij heeft dus gewoon gevraagd of hij weg mocht’”, begint hij met een glimlach bij Voetbal Inside.

“Iedere andere club zou zeggen: ‘Ik dacht dat je het nooit zou vragen.’ Iedere andere club zou dan zeggen ‘veel succes’, maar Feyenoord houdt het nog tegen ook.” Johan Derksen is het eens met zijn tafelgenoot: “De arrogantie om te zeggen: ‘Ik wil weg’, want ik kan me niet voorstellen dat er een fatsoenlijke club is geïnteresseerd in Jan-Arie van der Heijden.”

Feyenoord zag met Tonny Vilhena, Robin van Persie, Jordy Clasie en Cuco Martina al wat ervaren krachten vertrekken en mede daardoor koos trainer Jaap Stam ervoor om Van der Heijden in zijn selectie te houden. De club pikte onlangs wel George Johnston en Edgar Ié op voor het hart van de verdediging, waardoor Van der Heijden wellicht alsnog mag vertrekken. Derksen snapt eigenlijk waarom Feyenoord vier jaar geleden überhaupt werk heeft gemaakt van de komst van de stopper: “Ik heb ook nooit begrepen waarom ze hem gekocht hebben, want bij Vitesse was het ook niet zo geweldig.”