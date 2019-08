Pierre van Hooijdonk waarschuwt Feyenoord: ‘Hij doet wat hij zelf wil’

Jaap Stam is niet bepaald in een gespreid bedje terechtgekomen bij Feyenoord. De start in de Eredivisie is niet vlekkeloos verlopen, al kwam men in de Europa League wel een ronde verder. De bestuurlijke onrust helpt echter niet op het gebied van transfers. Commerciële man Mark Koevermans is de enige overgebleven directeur met tekenbevoegdheid, na het vertrek van Jan de Jong (algemeen) en Martin van Geel (technisch).

Pierre van Hooijdonk stelt dat binnen Feyenoord ‘niet dezelfde taal wordt gesproken’. Hij doelt op het feit dat Renato Tapia door interim-directeur Sjaak Troost onlangs vriendelijk werd verzocht om De Kuip te verlaten, maar onder Stam tot basisspeler is uitgegroeid. “Dat Jaap hem vervolgens toch opstelt, zegt alles over de manier van communiceren binnen de club”, claimt de NOS-analyticus in het Algemeen Dagblad.

Het zegt óók iets over het karakter van Stam. “Jaap is een leuke kerel en een fantastische prof, maar ook een heel eigenzinnige man. Hij is het type dat zomaar kan zeggen: bekijk het maar. Hij doet wat hij zelf wil. Ik ben daarom heel benieuwd hoe Jaap reageert als het de komende maanden zo onrustig blijft.” Van Hooijdonk geeft aan dat er gevaren schuilen in de samenwerking tussen Feyenoord en Stam en wijst erop dat de keuze op de oud-verdediger is gevallen omdat hij met PEC drie keer achter elkaar won kort na de winterstop.

“Daar is geen heel ingewikkelde procedure aan voorafgegaan. Dat kan ook niet. Jaap was een wereldverdediger, maar als trainer kennen we hem nog nauwelijks. Andersom geldt het gevaar voor Stam net zo.” Stam speelde het leeuwendeel van zijn actieve loopbaan in de top. “In die zin is het logisch dat je naar Feyenoord gaat als die kans zich voordoet. Punt is alleen dat Feyenoord alleen qua naam nog een topclub is. Dat ondervindt hij nu aan den lijve.”