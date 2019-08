Sport: Transfer Philippe Coutinho naar Bayern is 152 miljoen euro waard

Ofschoon Barcelona het tijdelijke vertrek van Philippe Coutinho naar Bayern München nog bekend moet maken, bevestigde de Duitse topclub vrijdagavond laat dat het een akkoord met de Spaanse grootmacht heeft. Volgens Sport is de verhuur van Braziliaan una buena operación, een goede transfer, daar de middenvelder weinig in de plannen van Ernesto Valverde voorkwam én de financiële details aantrekkelijk voor de club zijn.

De meest verkochte sportkrant van Catalonië stelt dat Bayern het volledige jaarsalaris van Coutinho voor zijn rekening neemt. Dat komt naar verluidt neer op een bedrag van twaalf miljoen euro. De Duitse topclub betaalt ongeveer twintig miljoen euro voor de tijdelijke komst van de Braziliaan en heeft daarnaast een optie tot koop. Sport stelt dat deze 120 miljoen euro bedraagt, wat inhoudt dat een definitieve transfer over een jaar in totaal 152 miljoen euro waard kan zijn.

“Ik kan bevestigen dat Karl-Heinz Rummenigge en ik deze week in in Barcelona waren en we een akkoord met Barcelona, de speler en zijn zaakwaarnemer hebben”, verzekerde technisch directeur Hasan Salihamidzic vrijdagavond. “We hebben goede gesprekken achter de rug. Ik wil Barcelona graag bedanken. Natuurlijk ontbreken er nog enkele details, inclusief een medische keuring en het zetten van de handtekening.”

Niko Kovac is ook blij met de naderende komst van Coutinho, die later dit weekeinde in Beieren wordt verwacht voor een medische keuring. “Ik denk dat heel de Bundesliga blij kan zijn met de komst van zo’n topvoetballer”, vertelde de oefenmeester na de 2-2 remise tegen Hertha BSC. “Als je de Copa América hebt gezien, weet je waarover ik praat.” Barcelona betaalde in januari liefst 145 miljoen euro, exclusief bonussen, aan Liverpool. Het werd geen gelukkig huwelijk en de zomerse komst van Antoine Griezmann was dan ook een signaal.