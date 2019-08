‘Feyenoord heeft eerste optie op duo, vóór buitenlandse clubs’

Feyenoord heeft de eerste optie om Álvaro Barreal en Marcos Senesi vast te leggen, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Beide spelers zouden volgens de zaterdageditie van het dagblad voor een bedrag rond de zes à zeven miljoen euro overgenomen kunnen worden. De interne strubbelingen bij Feyenoord vormen echter een obstakel.

Zaakwaarnemers Henk Timmer en Henk van Ginkel keerden samen met een Argentijnse zakenpartner deze week terug van een bezoek aan Buenos Aires. Daar werd gesproken met Vélez Sarsfield, de werkgever van de negentienjarige Barreal, en San Lorenzo, dat de drie jaar oudere Senesi op de loonlijst heeft staan.

Feyenoord heeft de eerste optie om beide spelers vast te leggen, vóór een aantal geïnteresseerde Duitse, Spaanse en Italiaanse clubs, waaronder Bologna. Het is echter onrustig in De Kuip. Commercieel directeur Mark Koevermans is bij Feyenoord nog de enige overgebleven directeur met tekenbevoegdheid na het vertrek van Martin van Geel en Jan de Jong.

Na het vertrek van laatstgenoemde is er sprake van een soort voetbaltechnisch noodverband tussen de onervaren oud-speler Sjaak Troost, jeugdtrainer Dirk Kuyt, hoofd opleidingen Stanley Brard en hoofdtrainer Jaap Stam. Stam ziet Senesi als een zeer bruikbare optie als linkercentrale verdediger, terwijl Barreal wordt gezien als een groot talent die binnen nu en drie jaar veel geld kan opbrengen. Kuyt ziet naar verluidt liever dat in plaats van Barreal een van de talenten uit de eigen jeugdopleiding de stand-in van Steven Berghuis gaat worden.