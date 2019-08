Zoekend Feyenoord moet schakelen na stadionproblemen van AZ

Feyenoord rekent er niet op dat Robert Eenhoorn vóór volgend jaar zomer beschikbaar komt als algemeen directeur, zo meldt De Telegraaf. Volgens de zaterdageditie van het dagblad zijn de enorme problemen met het stadion van AZ daar debet aan en kan de algemeen directeur van de Noord-Hollanders het moreel niet maken om nu te gaan.

Het stadion moet mogelijk een jaar lang worden hersteld en voor miljoenen van een nieuwe dakconstructie worden voorzien. De onvoorziene omstandigheden maken het onmogelijk om snel te vertrekken en dat is voor Feyenoord een hard gelag. Eenhoorn wordt in Rotterdam-Zuid gezien als de ideale man om het voetbalbedrijf op een professionele manier te leiden.

Alle pijlen bij Feyenoord waren gericht op de komst van Eenhoorn en dus moet de club zich over de ontstane situatie beraden. Ondanks de situatie in Alkmaar blijft Eenhoorn volgens het dagblad de meest interessante naam voor de vacature van algemeen directeur na het vertrek van Jan de Jong.

Eenhoorn wordt bij supporters en de Vrienden van Feyenoord al enkele jaren beschouwd als het ideale boegbeeld van de club. Voordat De Jong in 2017 algemeen directeur werd, was de oud-honkballer al in beeld. Eenhoorn wilde op dat moment niet weg bij AZ, de club waar hij op 1 oktober aan de slag ging als opvolger van Toon Gerbrands.