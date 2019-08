Wim Kieft begrijpt Jaap Stam niet: ‘Hij geeft de raarste ballen’

Wim Kieft weet naar eigen zeggen wat Jaap Stam wil als hij Feyenoord ziet spelen. De oud-voetballer begrijpt echter niet waarom de oefenmeester blijft volharden in de huidige speelwijze van de Rotterdammers. Het van achteruit opbouwen is in de optiek van Kieft een groot probleem omdat Stam geen spelers in de achterhoede heeft staan die dit beheersen. “Stam ziet graag een opbouw van achteruit, maar bij dit Feyenoord ziet hij dat verkeerd.”

Kieft wijst erop dat Jan-Arie van der Heijden, Eric Botteghin en de backs van Feyenoord aan de bal geen aanval van achteruit kunnen opzetten. “Enige uitzondering is keeper Kenneth Vermeer, omdat hij zijn opleiding genoot bij Ajax. Kenneth is een goede opbouwer, maar als hij zijn ploeggenoten op verzoek van Stam dwingt om het spel vanuit de verdediging te beginnen, dan gaat het fout”, vertelt Kieft in zijn column in De Telegraaf.

“Of denkt Stam dat Van der Heijden zo’n supersnelle spelhervatting van Vermeer lekker vindt met allemaal tegenstanders om hem heen?”, vraagt Kieft zich openlijk af. “Ik kan me niet voorstellen dat Stam werkelijk denkt dat Van der Heijden en Botteghin goede opbouwers zijn. Of de nu geblesseerde Sven van Beek.”

Trainers denken soms ten onrechte dat sommige van hun spelers goed kunnen voetballen, zo benadrukt Kieft. Hij noemt Renato Tapia als voorbeeld. “Soms laat hij iets leuks zien, maar vaker geeft hij de raarste ballen. Zo speelt Tapia regelmatig de meest onbegrijpelijke ballen breed door het midden, waarmee hij vaak gevaarlijk balverlies leidt. ‘Hoe kan het?’, vraag je je af. Concentratieverlies hoor je vaak. Maar concentratie is ook een kwaliteit. Als topspeler moet de focus uit jezelf komen en als dat niet lukt, hoor je niet thuis op topniveau.”