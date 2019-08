Wesley Sneijder wordt zaakwaarnemer: ‘Overal ben ik geliefd geweest’

Wesley Sneijder heeft zijn toekomstplannen bekendgemaakt. De Nederlandse recordinternational, die recent een punt achter zijn loopbaan zette, gaat als spelersbegeleider aan de slag. De 35-jarige oud-middenvelder is momenteel sowieso erg gewild: hij is gevraagd als ambassadeur voor de Johan Cruijff Foundation en EURO 2020, en zijn eigen management is in gesprek met meerdere grote zenders die Sneijder als analist willen hebben.

Ook wordt er onderhandeld om Sneijder commerciële activiteiten te laten verrichten voor sponsoren van de FIFA, UEFA en Champions League. “Van een zwart gat is geen sprake geweest, al moet je wel even je weg weer vinden”, legt Sneijder zaterdag in gesprek met De Telegraaf uit. Hij wil op termijn ‘zeker trainer worden’, maar kiest nu voor een andere loopbaan. “Ik wil spelers gaan begeleiden, maar met mijn ervaringen als Champions League-winnaar en WK-finalist dan ook in het héle traject.”

“Alles wat ikzelf heb meegemaakt, van aan de top komen tot er blijven, van voeding tot gerichte extra training, van WK-finalespanning tot de omgang met pers, van door betalingsproblemen bij Inter worden weggepest tot het heldenonthaal in Madrid, Milaan en Istanbul, kan ik op die gasten overbrengen.” Sneijder heeft gemerkt dat er nu al veel deuren voor hem opengaan. “Overal waar ik heb gespeeld, ben ik geliefd geweest: bij mijn medespelers, de supporters, de directie en zelfs de pers. Het komt me van pas in mijn nieuwe wereld. Met die connecties wil en ga ik iets doen.”

Het aantal voetballers in zijn stal staat nog op nul. “Omdat niemand nog weet dat ik dit ga doen”, stelt Sneijder, die spelers die extra begeleiding nodig hebben en daarvoor openstaan graag wil helpen. “Met als bekroning uiteindelijk wegbrengen naar een mooie club. Ik ga geen jongens benaderen of afpakken van andere agenten. Het gevoel moet goed zijn. Ik bied mezelf aan. En dan zullen er ongetwijfeld spelers zijn, die zeggen: daar voel ik wat voor.”

Sneijder gaat specialisten inschakelen als hij hulp nodig heeft. Zo kan hij gebruik maken van de backoffice van zijn zaakwaarnemer Guido Albers voor financieel, fiscaal, juridisch en commercieel advies. Hij denkt dat hij een streepje voor heeft ten opzichte van makelaars die niet in de top hebben gespeeld, geen Champions League hebben gewonnen of geen WK hebben gespeeld. “Zo kan ik uitleggen dát en hoe ik de Champions League- en WK-finale als een gewoon wedstrijdje benaderde en ik op mijn eigen kwaliteiten vertrouwde. Ondanks het feit dat er wereldwijd twee miljard mensen keken.”