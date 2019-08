Bayern München meldt akkoord met Barcelona en bedingt optie tot koop

Philippe Coutinho is dit seizoen definitief te bewonderen in het shirt van Bayern München. De Duitse grootmacht laat vrijdagavond via de officiële kanalen weten de Braziliaanse middenvelder voor één voetbaljaargang te huren van Barcelona. Bayern heeft tevens een optie tot koop bedongen, zo meldt het met trots. Coutinho zal zondag of maandag arriveren in München om medisch gekeurd te worden en zijn contract te tekenen.

Hoeveel het Bayern kost om Coutinho te huren van Barcelona en wat de eventuele transfersom volgend jaar zal bedragen, is nog niet bekend. De aanvallende middenvelder maakte anderhalf jaar geleden voor ongeveer 145 miljoen euro de overstap van Liverpool naar Barcelona, maar slaagde er in het Camp Nou eigenlijk geen moment in te overtuigen. Bayern-trainer Niko Kovac is vol vertrouwen dat Coutinho zijn carrière in Duitsland nieuw leven in kan blazen.

"Ik ben van mening dat niet alleen Bayern München, maar de gehele Bundesliga en het gehele Duitse voetbal reikhalzend kan uitkijken naar de komst van zo'n geweldige speler naar de competitie", zo laat de oefenmeester optekenen op de clubsite van Bayern. Algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge erkent dat de Duitse recordkampioen al enige tijd aast op Coutinho en benadrukt dat de spelmaker louter is gestrikt vanwege zijn kwaliteiten. "Zijn grote naam speelt geen enkele rol."

Coutinho is na Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Ivan Perisic en Jann-Fiete Arp de vijfde zomeraanwinst van Bayern. De komst van de Braziliaans international is een welkome opsteker voor de supporters van Bayern, want de ploeg van Kovac kwam vrijdagavond tijdens de seizoensouverture in de Bundesliga tegen Hertha BSC niet verder dan een gelijkspel (2-2).