Spaanse media sparen De Jong en geven Griezmann diepe onvoldoendes

Frenkie de Jong kende vrijdagavond een teleurstellend debuut voor Barcelona. De Nederlandse middenvelder begon op de openingsspeeldag van LaLiga in de basis in de uitwedstrijd tegen Athletic Club, maar kon in een controlerende rol op het middenveld niet imponeren en verloor door een laat doelpunt van Aritz Aduriz uiteindelijk met 1-0 in het San Mamés. De Jong was in Baskenland zichtbaar zoekende, maar wordt na afloop gespaard door de meeste Spaanse media. Antoine Griezmann, de andere grote zomeraanwinst van Barcelona, wordt wél hard aangepakt.

Barcelona-trainer Ernesto Valverde had bij de seizoensouverture van Barcelona direct een belangrijke rol gereserveerd voor De Jong. De van Ajax overgekomen middenvelder begon op het middenveld op de positie waar normaal Sergio Busquets staat, bijgestaan door Carles Aleñá en Sergi Roberto. De Jong slaagde er maar zelden in het spel naar zijn hand te zetten, maar kan rekenen op de steun van onder meer Sport. "Hij vreesde de verantwoordelijkheid die Valverde hem had gegeven absoluut niet. Hij probeerde het team zowel met als zonder bal te organiseren en speelde met verantwoordelijkheid en intensiteit. Het ontbrak hem echter aan afspeelmogelijkheden en steun van zijn ploeggenoten", schrijft de Catalaanse sportkrant, die De Jong een zes uitdeelt voor zijn optreden. Marc-André ter Stegen is met een zeven de best beoordeelde basisspeler van Barcelona door Sport.

Een andere Catalaanse krant, Mundo Deportivo, stipt aan hoe Raúl García bij Athletic Club de opdracht had gekregen om De Jong uit de wedstrijd te spelen. De Spaanse veteraan gaf al na minder dan twee minuten voetballen een duidelijk signaal af met een harde overtreding op De Jong en liet de middenvelder ook in het restant van de wedstrijd geen moment met rust. "Raúl García zette De Jong op agressieve wijze onder druk. Ondanks alles vroeg De Jong met karakter om de bal en bleef hij rustig onder druk, al wist hij de lijnen niet uit de zetten zoals hij wellicht had gewild", schrijft de scribent, die overigens geen cijfer uitdeelt aan De Jong en diens ploeggenoten.

El Desmarque is iets kritischer op het spel van De Jong en geeft de Nederlander een onvoldoende voor zijn wedstrijd: een vijf. "Door de afwezigheid van Busquets had hij meer vrijheid in de opbouw, maar hij werd overrompeld door de spierballen van Athletic Club. Het was geen droomdebuut", zo oordeelt men. El Desmarque komt sowieso kritisch uit de hoek, want van de elf basisspelers komen alleen doelman Ter Stegen en linkervleugelverdediger Jordi Alba weg met een voldoende: beiden krijgen een zes. Griezmann krijgt veruit het laagste cijfer: een drie.

De deze zomer van Atlético Madrid overgekomen Fransman begon de wedstrijd op de linkerflank, maar dook na het geblesseerd uitvallen van Luis Suárez, aan het einde van de eerste helft, steeds vaker centraal op. Hij kon het verschil niet maken, constateert El Desmarque: "Een grijzer debuut was niet denkbaar. Hij was onzichtbaar zowel voor het doel, als in de opbouw." Ook Sport fileert Griezmann en geeft een vier als rapportcijfer. "Hij is nog steeds op zoek naar de juiste afstemming. Hij probeerde gevaar te creëren, maar was zelden beslissend. Met name een zeer zwakke tweede helft van zijn kant." Ook Mundo Deportivo is helder: "Griezmann begrijpt zijn ploeggenoten nog niet."