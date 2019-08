Lasse Schöne geeft met handelsmerk meteen visitekaartje af bij debuut

Lasse Schöne heeft meteen een goede indruk gemaakt bij Genoa. De Italiaanse club speelde vrijdag in de derde ronde van de Coppa Italia tegen Imolese en won deze confrontatie, mede door een treffer van Schöne. De Deense middenvelder scoorde middels zijn handelsmerk, namelijk een vrije trap. Genoa won uiteindelijk met 4-1.

De routinier deed vorige week al mee bij de oefenwedstrijd van Genoa tegen Massese, maar maakte vrijdag zijn officiële debuut. Na twee minuten mochten Schöne en consorten al juichen, want Domenico Criscito hield zijn zenuwen in bedwang bij een strafschop: 1-0. Daarna volgden treffers van Riccardo Saponara en Paolo Ghiglione, wat leidde tot een 3-0 ruststand.

Na de thee kwam Imolese via Isnik Alimi op 3-1, maar daarna deed Schöne van zich spreken. De van Ajax overgekomen middenvelder produceerde een kwartier voor tijd een goede vrije trap die uiteindelijk in het net belandde: 4-1. Inmiddels staat de Serie A ook voor de deur. Genoa begint op zondag 25 augustus aan de competitie met een uitduel met AS Roma.