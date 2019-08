Frenkie de Jong kent dramatische seizoensouverture met Barcelona

Barcelona heeft een zeer teleurstellende seizoensouverture achter de rug in LaLiga. Met Frenkie de Jong negentig minuten binnen de lijnen verloor de regerend landskampioen vrijdag op bezoek bij Athletic Club met 1-0. Het duel in het San Mamés stevende lang af op een doelpuntloze remise, maar in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd moesten De Jong en consorten uiteindelijk toch buigen voor een schitterende omhaal van oudgediende Aritz Aduriz. Laatstgenoemde had amper één minuut ervoor als invaller zijn entree gemaakt en dompelde Barcelona zo in rouw. Lionel Messi kwam bij Barcelona niet in actie vanwege een blessure.

Athletic Club probeerde er voor eigen publiek een fysieke strijd van te maken, hetgeen al na minder dan twee minuten voetballen werd geïllustreerd door Raúl García. De Spaanse veteraan beging onder het oog van scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande een grove overtreding op De Jong, maar kwam uiteindelijk weg zonder kaart. Even later zorgde García’s aanvalscompagnons Iñaki Williams voor het eerste gevaar van de wedstrijd: een afstandsknal van de spits scheerde via doelman Marc-André ter Stegen rakelings naast. Williams was na een kwartier opnieuw dreigend, maar stuitte opnieuw op Ter Stegen.

Barcelona speelde een ronduit zwakke eerste helft. De Jong had op het middenveld moeite om de lijnen uit te zetten en werd daarbij nauwelijks geholpen door Sergi Roberto en Carles Aleñá (Sergio Busuqets zat de gehele wedstrijd op de bank). Toch kreeg het bezoek uit Catalonië na ruim een halfuur een uitgelezen mogelijkheid op de openingstreffer: Luis Suárez schoot na een foutieve terugspeelpass aan de kant van de thuisploeg op de paal. Het betekende meteen de laatste noemenswaardige actie van de Uruguayaanse spits, want hij moest vrijwel direct erna de strijd staken met een blessure. Rafinha verving Suárez en was op slag van rust dicht bij de 0-1, maar de middenvelder trof via de vingertoppen van Unai Simón de lat.

Barcelona leek vervolgens sterker te beginnen aan de tweede helft. Rafinha schoot al snel in het zijnet, maar echt los kwam het aanvalsspel van Barça niet. Het elftal van trainer Ernesto Valverde ontbeerde overduidelijk creativiteit en wist Athletic Club nauwelijks aan het wankelen te brengen. Athletic Club oogde op zijn beurt aanvallend eveneens onmachtig. Barcelona leek twintig minuten voor tijd zowaar weer eens gevaarlijk te worden via de in de rust voor Aleñá ingevallen Ivan Rakitic, maar hij schoot hard en wild over.

Een kwartier voor tijd voerde Valverde zijn laatste wissel door: Sergi Roberto werd naar de kant gehaald ten faveure van Carles Pérez. Barcelona ging zo nog op zoek naar een late treffer, maar kreeg in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd uiteindelijk het deksel op de neus. Aritz Aduriz werd vanaf rechts bediend door Ander Capa, waarna de 38-jarige spits San Mamés met een werkelijk schitterende omhaal in vuur en vlam zette.