Volgende Eredivisie-club biedt AZ helpende hand voor Europees duel

AZ speelt volgende week donderdag in De Grolsch Veste van FC Twente zijn eerste wedstrijd tegen Royal Antwerp in de play-offs van de Europa League. De Alkmaarders kunnen niet terecht in het eigen AFAS Stadion, waarvan een deel van het dak vorige week instortte. Eerder bood ADO Den Haag AZ al de helpende hand: afgelopen donderdag werd AZ - Illichivets Mariupol afgewerkt in het Cars Jeans Stadion in Den Haag en ook AZ - FC Groningen wordt zondag in dat stadion gespeeld.

"We zijn blij dat we een goede locatie hebben gevonden voor ons Europese duel van komende week", reageert algemeen directeur Robert Eenhoorn op de site van AZ. "Het is mooi dat in navolging van ADO Den Haag ook FC Twente ons de helpende hand toesteekt. We zijn FC Twente, de KNVB, de UEFA en de lokale autoriteiten zeer dankbaar voor het mogelijk maken van deze wedstrijd."

FC Twente heeft bevestigd dat AZ het Europese duel in Enschede gaat afwerken. 'FC Twente heeft AZ laten weten graag te willen helpen en het stadion beschikbaar te stellen. Nadat vandaag alle autoriteiten toestemming hebben verleend, kan de wedstrijd donderdag worden gespeeld. De aanvang van de wedstrijd is 20.30 uur', zo laat de promovendus weten.