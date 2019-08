Memphis Depay pakt heldenrol en schittert in monsterzege Lyon

Olympique Lyon heeft vrijdagavond met zeer overtuigende cijfers gewonnen van SCO Angers. In een galavoorstelling wist de ploeg van trainer Sylvinho uiteindelijk met 6-0 te zegevieren. Lyon kende veel uitblinkers tegen Angers, onder wie Memphis Depay, die twee keer wist te scoren en ook twee keer een assist afleverde. Door de riante zege heeft Lyon nu zes punten uit twee duels in de Ligue 1.

Lyon wist vorige week al met 0-3 te winnen van AS Monaco, waardoor de ploeg bovenin de Ligue 1 terug te vinden was. Door de riante 6-0 overwinning is Lyon nu koploper, hoewel de concurrentie dit weekend nog in actie moet komen voor hun tweede competitieduel. Lyon had vrijdagavond geen kind aan Angers en liep uiteindelijk uit naar een monsterzege.

Houssem Aouar, naast Depay een van de andere smaakmakers van Lyon tegen Angers, opende na ruim tien minuten de score, waarna Moussa Dembélé ook van zich liet horen door de 2-0 te maken. Daarna was het de beurt aan Depay, die de 3-0 voor zijn rekening nam door de bal goed mee te nemen en het leer door de benen van de doelman in het net te deponeren: 3-0.

In de tweede helft ging Lyon vrolijk verder en waren het wederom Depay, Dembélé en Aouar die de fans vermaakten. Depay maakte op aangeven van Aouar een mooie aanval goed af, waarna Dembélé en Jean Lucas, op aangeven van de Oranje-international, de laatste doelpunten van de avond maakten: 6-0. Lyon heeft nu in twee duels negen keer gescoord, terwijl men nog geen tegentreffer heeft hoeven incasseren.