Vitesse stijgt naar koppositie na eenvoudige zege op emotionele avond

Vitesse is na vrijdagavond de nieuwe koploper van de Eredivisie. De Arnhemmers boekten in eigen huis een eenvoudige 3-0 overwinning op PEC Zwolle en hebben nu zeven punten na de eerste drie speelrondes. Voor de bezoekers nemen de zorgen toe: de ploeg van trainer John Stegeman is nog puntloos na drie wedstrijden en staat op basis van doelsaldo op de achttiende plek.

Vitesse stond voorafgaand aan het duel uitgebreid stil bij het overlijden van oud-speler Dejan Curovic, die eerder deze week op 51-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van leukemie. Na een emotioneel eerbetoon aan de ex-spits schoot de thuisploeg op het veld uit de startblokken via Jay-Roy Grot, die door Thomas Bruns nog net buiten de zestien onderschept kon worden. Dat felle begin bleek echter geen opmaat naar meer, want de twee ploegen hadden in de eerste helft moeite om het publiek te vermaken.

Vitesse probeerde vervolgens in het laatste kwartier van het eerste bedrijf de wedstrijd wat meer naar zich toe te trekken en dat leidde ook tot de eerste kans van de wedstrijd via Bryan Linssen, die echter werd gestuit door Xavier Mous. De twee ploegen gingen zodoende met een 0-0-stand de rust in, maar vlak na de onderbreking was het dan toch raak na een handsbal van Etiënne Reijnen in de zestien. Tim Matavz zette zich achter de strafschop en zag zijn inzet gekeerd worden, waarna Linssen uit de rebound echter wel raak schoot.

Doordat de aanvaller te vroeg inliep werd die goal nog geschrapt, met een gele kaart voor Linssen als gevolg. Matavz mocht doordat verschillende spelers van PEC ook te vroeg inliepen op voor een herkansing en slaagde er nu wel in om Mous de verkeerde kant op te sturen. Vitesse pakte daarna door en via een schuiver in de korte hoek van Vyacheslav Karavaev werd het 25 minuten voor tijd ook 2-0. Via Lennart Thy en Pelle Clement zorgde PEC in de slotfase toch nog voor wat gevaar, maar de bezoekers konden niet voorkomen dat Vitesse tien minuten voor tijd nog verder uitliep. Na een fraaie aanval kon Matavz Linssen in stelling brengen met een slim hakje en de vleugelspits rondde beheerst af.