NAC, FC Eindhoven, Cambuur en Volendam halen genadeloos hard uit

NAC Breda en FC Eindhoven hebben ook hun tweede wedstrijd van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie in winst omgezet. Vrijdagavond waren beide ploegen veel te sterk voor respectievelijk Helmond Sport en FC Dordrecht, die allebei met 5-1 van de mat werden getikt. Tegelijkertijd was sc Cambuur ook veel te sterk voor Go Ahead Eagles (5-0), terwijl Almere City FC nipt wist te winnen van Jong PSV (3-2).

NAC Breda – Helmond Sport 5-1

NAC Breda beleefde een droomstart dankzij Finn Stokkers. De aanvaller zag dat het schot van Mounir El Allouchi half gekeerd werd door doelman Stijn van Gassel en kon vervolgens profiteren: 1-0. Na nog geen halfuur spelen viel de beslissing al in het Rat Verlegh Stadion, aangezien Arno Verschueren een mooie aanval van NAC af kon maken: 2-0. In de eerste helft liep NAC uit naar een zeer riante 4-0 voorsprong via El Allouchi en Luka Ilic. Helmond Sport kwam kort na de rust nog wel op 4-1 door een treffer van Robert Mutzers, maar daar bleef het bij namens Helmond. El Allouchi verzorgde tien minuten voor tijd het slotakkoord: 5-1.

FC Eindhoven – FC Dordrecht 5-1

FC Eindhoven en FC Dordrecht leken zonder doelpunten de rust te halen, maar dat was buiten Marcelo Lopes omgerekend, die de openingstreffer voor zijn rekening wist te nemen. Na de onderbreking liep de thuisploeg uit naar een riante overwinning. Branco van den Boomen, nogmaals Lopes en Joey Sleegers brachten het thuispubliek in extase. Vlak voor tijd maakte Lopes het feestje compleet door een hattrick te completeren: 5-0. Pedro Marques redde daarna nog de eer voor FC Dordrecht: 5-1.

Almere City FC – Jong PSV 3-2

Na een kwartier leek de spanning al uit de wedstrijd te zijn verdwenen. Almere City FC wist namelijk razendsnel twee keer toe te slaan middels een vrije trap. Radinio Balker kopte zijn ploeg rap op voorsprong en even later was aangever Youri Loen ditmaal zelf de doelpuntenmaker: 2-0. Jong PSV kwam vlak na de thee ijzersterk terug dankzij Joel Piroe en Amar Catic. Almere City FC ging echter alsnog met de drie punten aan de haal dankzij een scorende Thomas Verheydt.

SC Cambuur – Go Ahead Eagles 5-0

De thuisploeg kwam na bijna tien minuten spelen op voorsprong via Robert Mühren. Issa Kallon werd in de zestien meter onderuit gehaald en kreeg een penalty mee, die vervolgens werd benut door Mühren: 1-0. Tien minuten voor rust maakte Erik Schouten de 2-0 namens Cambuur, waardoor Go Ahead voor een hels karwei stond. Nadat Donny van Iperen van het veld werd gestuurd, liepen de Friezen ook nog uit naar 3-0 via Mühren, die nogmaals een strafschop wist te verzilveren. Jamie Jacobs en Ragnar Oratmangoen waren verantwoordelijk voor de laatste treffers van de avond: 5-0.

FC Den Bosch – Telstar 0-1

Het duel in De Vliert kwam zeer rustig op gang. In de eerste minuten viel er weinig te beleven, afgezien van enkele speldenprikjes aan beide kanten van het veld. Waar op de andere velden in de Keuken Kampioen Divisie volop werd gescoord, bleef het rustig tussen FC Den Bosch en Telstar. Laatstgenoemde ploeg zette in de tweede helft flink aan, wat uiteindelijk ook leidde tot de winnende treffer van Sven van Doorm: 0-1.

MVV Maastricht - De Graafschap 0-3

MVV had via Shermar Martina en Joeri Schroijen in de openingsfase nog de beste kansen, maar zij konden niet voorkomen dat de thuisploeg met een 0-2 achterstand de rust in ging. Met bijna een halfuur op de klok sprong Toine van Huizen het hoogst bij een corner en zijn inzet liet doelman Gilles Deusings kansloos. Dik vijf minuten later moest de keeper nogmaals vissen toen Youssef El Jebli hard in de korte hoek schoot en zo Deusings opnieuw passeerde. Voor MVV restte er in de tweede helft niets anders dan het inzetten van de achtervolging, maar de Limburgers slaagden er nauwelijks in om gevaar voor het doel van een achterover leunend De Graafschap te stichten. In de blessuretijd was het bovendien nogmaals raak voor de Superboeren na een fraaie inzet van Ralf Seuntjens, die zijn eerste goal in Achterhoekse dienst maakte.

FC Volendam - Roda JC Kerkrade 4-0

Na enkele kansen over en weer was het na twintig minuten spelen voor het eerst raak toen Zakaria El Azzouzi het eindstation was van een snelle uitbraak van de thuisploeg. Roda leek daarna de schade in de eerste helft beperkt te houden, maar kreeg in de laatste vijf minuten voor de rust toch nog twee goals om de oren. Jari Vlak tikte namelijk vlak voor de onderbreking een voorzet langs doelman Tom Wuyters en in de blessuretijd was ook Nick Doodeman nog trefzeker. In de tweede helft was invaller Ivan Prtajin het dichtst bij een treffer voor de bezoekers. Roda hield aan die inzet echter niets meer over dan een corner en vlak voor tijd werd het zelfs nog 4-0 via een kopbal van Martijn Kaars.