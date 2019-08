Update: Liverpool-doelman Adrián fit genoeg om te spelen

Adrián was woensdag nog de gevierde man bij Liverpool, maar moet de wedstrijd van komende zaterdag tegen Southampton mogelijk aan zich voorbij laten gaan. De goalie, die in de strafschoppenserie de penalty van Abraham stopte en zijn ploeg de winst bezorgde in de Super Cup tegen Chelsea, werd na afloop in het feestgedruis geraakt door een eigen supporter.

Op het moment dat duidelijk was dat Liverpool de Super Cup had gewonnen, kwam een fan van the Reds het veld op. "Toen we allemaal bij elkaar waren, sprong een supporter ergens overheen. Hij werd achterna gezeten door wat beveiliging, gleed uit en raakte zijn enkel", aldus manager Jürgen Klopp tijdens de persconferentie vrijdag.

Did anyone see this slide tackle by some idiot after the shoot out... what the heck man!! #LFC #SuperCup pic.twitter.com/hJrGpiguMd — Reaaz Ahmed (@ReaazAhmed) 16 augustus 2019

Het is nog onduidelijk of Adrián, die de ook al geblesseerde eerste doelman Alisson Becker verving, zaterdag in actie kan komen. "Gisteren was het opgezwollen, hij zegt dat het vandaag beter is, maar we moeten afwachten", aldus Klopp, die baalt van de Liverpool-supporter. "We houden van onze fans, geen twijfel over mogelijk, maar dit kan echt niet. Als de persoon zichzelf niet kan tegenhouden, dan moeten de supporters om hem heen hem stoppen. Dit is niet grappig. Wow, hoe kan zoiets nou gebeuren?"

Omdat ook de derde doelman Caoimhin Kelleher geblesseerd is, doet Klopp tegen Southampton mogelijk noodgedwongen een beroep op vierde keus Andy Lonergan. De 35-jarige routinier kwam deze zomer vanwege de blessures van Alisson en Kelleher op proef en kreeg een contract bij Liverpool. Lonergan vertoefde gedurende zijn hele loopbaan bij clubs uit lagere Engelse divisies en kwam nog nooit uit in de Premier League.

Update 17 augustus 14.46 uur - Liverpool-doelman Adrián fit genoeg om te spelen

Adrián maakt deel uit van de wedstrijdselectie voor het duel tussen Liverpool en Southampton, zo maken the Reds zaterdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De doelman was een twijfelgeval vanwege een enkelblessure, maar is toch fit genoeg bevonden om te kunnen spelen.