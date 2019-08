Heracles Almelo - PSV: supporters mogen vijf minuten voor tijd niet weg

Heracles Almelo en PSV sluiten zondagavond de derde speeldag van de Eredivisie af. Het team van Frank Wormuth kreeg in de seizoensouverture met 0-4 klop van sc Heerenveen en gaf daarna een beoogde zege op Fortuna Sittard (1-1) uit handen. PSV staat op vier punten, na een 1-1 remise bij FC Twente en een 3-1 overwinning op ADO Den Haag. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in Erve Arsito, zondagavond vanaf 20.00 uur.

O Heracles Almelo won in de clubhistorie eenmaal van PSV in eigen huis in de Eredivisie (2-1 op 19 september 2015) en incasseerde in de negentien voorgaande ontmoetingen steeds minimaal één tegentreffer (42 tegendoelpunten in totaal).

O PSV wist dit kalenderjaar maar drie van de tien uitduels in de Eredivisie te winnen (vijf remises, twee nederlagen) en stond in deze tien wedstrijden in totaal maar 220 van de 900 speelminuten op voorsprong.

O Heracles Almelo is voor het eerst onder Wormuth vijf Eredivisie-duels op rij zonder zege (een remise, vier nederlagen); van alle teams die in heel 2019 Eredivisie spelen pakte geen team minder punten uit de laatste vijf duels (Fortuna ook een punt).

O PSV scoorde in de laatste vijf Eredivisie-ontmoetingen met Heracles Almelo zeven keer in het laatste kwartier, waaronder liefst vijf treffers na de 85e minuut.

O Geen team kreeg in 2019 zoveel Eredivisie-doelpunten tegen in het laatste kwartier als Heracles Almelo (dertien, waarvan acht na de 85e minuut).

O Heracles Almelo verloor dit kalenderjaar al evenveel thuisduels in de Eredivisie als in 2018 (vijf), het laatste jaar met meer thuisnederlagen voor de ploeg was 2014 (negen).

O Negen van de laatste elf Eredivisie-wedstrijden waarin PSV puntenverlies leed werden gespeeld op een zondag (zes remises, drie nederlagen).

O Sinds de zomer van 2018 schoot geen huidige Eredivisie-speler zo vaak zonder te scoren als Alexander Merkel (30 keer, waaronder 5 afgelopen speelronde) en Pablo Rosario (23 keer).

O PSV stond in de eerste twee speelronden van dit Eredivisie-seizoen negen keer buitenspel, minimaal vier keer vaker dan iedere andere ploeg.

O Alleen Daley Blind had in de eerste twee speeldagen van dit Eredivisie-seizoen meer balcontacten (214) dan Erick Gutiérrez (213), die na Blind en Koopmeiners de middenvelder is met de meeste succesvolle passes (145).