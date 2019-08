FC Utrecht maakt indruk in Eredivisie: tandem ‘K-K’ tussen drie Ajacieden

Dat FC Utrecht in Europees verband Zrinjski Mostar niet wist te verslaan, was een grote teleurstelling voor John van den Brom en zijn manschappen, maar daar is in de competitie weinig meer van te merken. FC Utrecht is met AZ namelijk één van de twee ploegen die de maximale score wisten te behalen in de eerste twee speelronden van dit Eredivisie-seizoen.

Geen ploeg kwam in die eerste twee speelronden vaker tot scoren dan FC Utrecht (zeven keer, net als Ajax), de Domstedelingen kwamen deze eeuw volgens de statistieken van Opta slechts één keer eerder zo vaak tot scoren in de eerste twee wedstrijden van een Eredivisiejaargang (ook 7 keer in 2004/05). Waar FC Utrecht onder Dick Advocaat zeker niet altijd voor de aanval koos, gebeurt dat deze jaargang wel.

Alleen bij Ajax (6,9 procent) vond dit Eredivisie-seizoen een groter gedeelte van de balcontacten plaats in het strafschopgebied van de tegenstander dan bij FC Utrecht (6,4 procent - 82 van de 1284). De twee belangrijkste offensieve krachten in die zin zijn Gyrano Kerk en, opvallend genoeg, Sean Klaiber.

Als we de top vijf bekijken van spelers met de meeste balcontacten in de vijandelijke zestien in de eerste twee speeldagen van dit Eredivisie-seizoen, vinden we de tandem Kerk-Klaiber terug tussen drie Ajacieden:



Eredivisie 2019/20: Balcontacten ‘in de 16’

# Speler Aantal 1 Donny van de Beek 27 2 Gyrano Kerk 23 3 Dusan Tadic 22 4 Sean Klaiber 19 = Hakim Ziyech 19

En dat de aanvallende speelwijze loont, blijkt uit de kwaliteit van de kansen die FC Utrecht creëert. Op basis van Expected Goals had men van FC Utrecht namelijk 6,2 treffers kunnen verwachten dit Eredivisie-seizoen, alleen Ajax scoort wat betreft xG hoger. Feyenoord, de tegenstander van zondag, heeft het nog wat moeilijker met het creëren van grote kansen; de Rotterdammers staan met een xG-waarde van 3,3 op een achtste plaats in dat klassement.



Eredivisie 2019/20: Expected Goals