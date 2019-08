TOTO'S Tips: dit moet je weten over Manchester City - Tottenham

Het seizoen is pas amper onderweg of de topaffiches vliegen je alweer om de oren in de Premier League. Was het in de openingsronde Manchester United dat Chelsea met 4-0 naar huis stuurde, in speelronde twee neemt regerend landskampioen Manchester City het op tegen Tottenham Hotspur, Champions League-finalist en de nummer vier van vorig seizoen. We kijken samen met TOTO vooruit op deze kraker, met een aantal opvallende statistieken.

Als we kijken naar de recente geschiedenis heeft de miljoenenploeg van Manchester City weinig te vrezen van de tegenstander van zaterdag: de ploeg won de laatste vier competitiewedstrijden tegen Tottenham Hotspur. Daarnaast weet City wat het is om een seizoen goed te beginnen. The Citizens verloren in 1989/90 voor het laatst de eerste thuiswedstrijd van een competitieseizoen op het hoogste niveau. Dat betekent dat Manchester City al 24 seizoenen in de hoogste klasse ongeslagen is in het eerste thuisduel.

Houdt City de punten zaterdag in eigen huis? Bekijk hier de quotering voor een thuiszege.

Tottenham Hotspur kan dus aan de bak in speelronde twee. Waar Manchester City het thuis vaak wel weet te rooien, liep Tottenham de laatste tijd meer dan eens een blauwtje op in uitduels. De ploeg van Mauricio Pochettino pakte bizar genoeg geen enkel punt in de laatste zes uitwedstrijden in de Premier League. De laatste uitzege in de competitie dateert van 20 januari tegen Fulham, dat inmiddels op het tweede niveau speelt. Eén van de zes uitnederlagen vond plaats bij City: op 20 april won de ploeg van Josep Guardiola met 1-0 van Tottenham dankzij een vroeg doelpunt van Phil Foden.

Weet Tottenham de slechte reeks te doorbreken? Bekijk hier de quotering voor een zege van de Spurs

Bij Tottenham Hotspur is Christian Eriksen deze zomer een veelbesproken speler. Gaat hij wel of niet een transfer maken? Vooralsnog speelt de middenvelder in Noord-Londen en daar zullen de supporters blij mee zijn. Sinds zijn komst is de Deen namelijk de speler met de meeste assists in de Premier League (60). Afgelopen weeken moest Eriksen het doen met een invalbeurt tegen Aston Villa, maar wist hij in de 26 minuten die hij op het veld stond toch indruk te maken. Tottenham schoot in de gehele wedstrijd namelijk 31 keer (meer dan elk ander team in speelronde een) en 18 van deze doelpogingen kwamen in de korte tijd waarin de creatieve Deen meedeed. Grote kans dus dat Eriksen zaterdag de sleutel tot succes is voor Tottenham.

Komt Tottenham tot scoren in Manchester? Bekijk hier de quotering voor een Noord-Londense treffer.

Raheem Sterling heeft zijn goede vorm van vorig seizoen goed doorgetrokken met drie treffers in speelronde een. Hierdoor is hij in de laatste zes wedstrijden van City betrokken bij zes doelpunten (vijf treffers, een assist). Als the Spurs een resultaat willen halen, dan zullen ze de rappe aanvaller van the Citizens dus in toom moeten houden.

Is Raheem Sterling ook trefzeker tegen Tottenham? Bekijk hier de quotering voor een treffer van de aanvaller.

Let op, deelname alleen voor 18 jaar en ouder.