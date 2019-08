Eerste prijs voor Frank de Boer: Atlanta United verovert Campeones Cup

Atlanta United heeft woensdagavond lokale tijd de Campeones Cup gewonnen, een wedstrijd tussen de regerend landskampioen van de Verenigde Staten en de algehele landskampioen van Mexico. Het team van Frank de Boer zegevierde voor eigen publiek met 3-2 over Club América en is de eerste Major League Soccer-club ooit die de prijs wint.

De strijd om de Campeones Cup werd hoe dan ook pas vorig jaar geïntroduceerd. Een jaar geleden verloor Toronto FC in eigen huis van Tigres UANL (1-3). De Boer koos voor een sterke opstelling, al opteerde hij voor een aantal veranderingen. Zo mocht Alec Cann voor het eerst dit seizoen aan het startsignaal verschijnen en stonden ook Dion Pereira, Jeff Larentowicz en Florentin Pogba in de basisopstelling.

Another trophy raise in the ATL ???? pic.twitter.com/eHIkuY9Mwy — Atlanta United FC (@ATLUTD) 15 augustus 2019

Het duel ging van begin af aan op en neer en Atlanta benutte na vijf minuten meteen de eerste kans. Een heerlijke aanval eindigde uiteindelijk bij Emerson Hyndman, die de bal in de verre hoek werkte: 1-0. Het bezoek uit Mexico vocht zich echter terug in de wedstrijd: voormalig Vitessenaar Renato Ibarra, die daarvoor al het aluminium had geraakt, tekende in de dertiende minuut voor de 1-1.

Atlanta United liet enkele minuten voor rust na om op voorsprong te komen. Na een charge van Bruno Valdez op Gonzalo ‘Pity’ Martinez wees de scheidsrechter naar de stip. Óscar Jiménez raadde de intenties van Josef Martinez en keerde de elfmetertrap. Na nog geen uur spelen zorgden de Mexicanen voor de ommekeer, toen Roger Martinez na een corner de 1-2 binnentikte.

Het team van De Boer kon het duel, dat door veertigduizend bezoekers werd bijgewoond, echter naar zijn hand zetten. Een ziedend schot van Larentowicz in de linkerbovenhoek betekende luttele minuten later al de 2-2 en in de 65e minuut kreeg Martinez een kans op revanche vanaf elf meter. Na een overtreding op Pogba verzilverde de aanvaller oog in oog met Jiménez wel zijn strafschop.

Enkele minuten later moest América het duel met tien man afmaken, daar Valdez zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Martinez kreeg. De Campeones Cup is de eerste grote prijs die De Boer bij Atlanta United binnenhaalt. The Five Stripes zijn daarnaast in de race om de landstitel van vorig jaar te prolongeren en spelen eind deze maand de bekerfinale tegen Minnesota FC.