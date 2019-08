Adrián, van werkloos tot held: ‘Welkom bij Liverpool, wat een bizarre week’

Adrián had het nog geen twee weken geleden niet voor mogelijk kunnen houden dat hij zich woensdag winnaar van de Europese Super Cup zou noemen. Liverpool trok de werkloze doelman tien dagen geleden aan als opvolger van Simon Mignolet en als stand-in van Alisson, die afgelopen vrijdag in het eerste competitieduel met Norwich City geblesseerd afhaakte. Adrián maakte zodoende onverwachts zijn debuut en stond ook woensdagavond in Istanbul onder de lat.

Adrián keerde in de noodzakelijke strafschoppenreeks tegen Chelsea de penalty van Tammy Abraham en bezorgde Liverpool daarmee de winst: 5-4. “Welkom bij Liverpool, wat een bizarre week”, vertelde de Spanjaard na afloop. “Ik ben heel erg blij voor het team. Ik ben heel erg blij dat ik voor Liverpool mag spelen en ik ben ook heel blij voor de fans. Het was een lange wedstrijd, maar uiteindelijk eentje met een prachtige afloop.”

Liverpool kwam in de verlenging op 2-1, maar een door Adrián veroorzaakte strafschop op Abraham leidde de 2-2 van Jorginho in. Een controversieel moment, daar het contact minimaal was. De VAR stond echter achter de beslissing van Stéphanie Frappart. “Ik probeerde te stoppen toen ik zag dat hij eraan kwam. Spitsen zijn zo slim. Hij raakte mij aan, ik raakte hem aan. Maar hij was uit op contact. Ik probeerde echt te stoppen. Ik moet de beelden nog eens goed bekijken, maar uiteindelijk maakt het niet meer uit.”

Alisson staat waarschijnlijk nog enkele weken aan de kant en zodoende zal Adrián voorlopig de eerste doelman van Liverpool zijn. De Merseyside-club, die het nieuwe seizoen in de Premier League met een 4-1 zege op Norwich City is gestart, speelde komende zaterdag tegen Southampton.